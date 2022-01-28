Таку думку Президент України Володимир Зеленський висловив під час брифінгу іноземним ЗМІ. Він назвав поведінку Росії небезпечною та ризикованою.

До теми Зеленський прокоментував знімки з дронів, які часто ширять іноземні ЗМІ

За словами Зеленського, якщо Росія заявляє, що вона підтримує мінські перемовини і нібито не збирається нападати на Україну, то вона може принаймні показувати кроки, які підтверджують ці слова.

Для чого ти це робиш? Залякувати? Що це за мазохізм? У чому задоволення, що хтось боїться? Ми не боїмось. Володимир Зеленський Президент України

Новина доповнюється...