Зачем Зеленский оживил "полумертвые" телеканалы

В Украине перезапускаются сразу три государственных канала. "Суспільне", "Рада" и "Дом" кардинально меняют формат.

Приходят новые журналисты. А руководят процессом менеджеры, которые ранее были успешны в раскрутке медиа-групп, выполнявших роль "политических киллеров" – группы каналов Медведчука и канала "Прямой" Порошенко.

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Возникает вопрос: зачем это надо Зеленскому

Ответ в процессах, которые сегодня идут в Украине. Офис президента в 2021 году пытался стабилизировать рейтинги Зеленского используя "турборежим РНБО" и играя на поле популизма. Это получилось. Но уже в конце года началась война за финансовые ресурсы государства. Где, с одной стороны выступает окружение Зеленского, а с другой – старые политические игроки, олигархи и местные элиты.

У первых в "активе" хороший баланс рейтингов. У вторых – ресурсы и 90% информационного поля (телеканалы).

В ноябре 2021 противники президента произвели мощнейшую атаку на Зеленского. Но они ошиблись с выбором целевой группы и ОП их переиграло пресс-конференцией президента, "тысячей за вакцинацию" и запуском "фонда будущих поколений".

Проблема-2022

Однако, в 2022 году Зеленский может и проиграть. Цель оппонентов – ослабить его позиции и склонить к коалиции с одной либо несколькими ФПГ. В качестве младшего партнёра.

Цель Зеленского – обновить показатели "легитимности" и, опираясь на них, продавить нужные себе решения и вынудить оппонентов к уступкам.

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Но "легитимность" не равнозначна рейтингам. Тут нужна электоральная кампания, чтобы были "% в протоколах". Зеленскому необходимы заветные "73%". Однако президентские выборы досрочно не проведёшь, парламент опасно. Остаётся эрзац-электоральная кампания – референдум с любыми вопросами, ответ на который прогнозируем.

Для референдума нужны медиа-ресурсы – телеканалы. Купить не получается. Зато есть бюджетные деньги и три "полумёртвых" государственных канала.

Тут стоит вспомнить, что Зеленский – человек сцены и телевизора. Он знает как понравиться. Его окружение знает как сделать телевизионный продукт и знает людей, способных запустить процесс. Что и происходит.

Если все получится...

Зеленский спешит. Потому что уже к маю 2022 конструкция "решений РНБО" осыпется окончательно, а проблемы после отопительного сезона будут свежи в памяти. Если президент проваливается, то реализуется идея его оппонентов по неформальной коалиции, где роль Зеленского описана Ильфом и Петровым – "зиц-председатель Фунт".

Поэтому к апрелю – маю новая медиа-группа должна стать сильным игроком.

Там и референдум можно запускать. И если задуманное получится, Зеленский чрезвычайно сильно укрепляет свои позиции. И может либо переформатировать государственную систему... либо выстраивать актократию по образу и подобию Лукашенко 1995 – 1999 годов.

События набирают оборот. И, пока они полностью соответствуют нашему с коллегами прогнозу на 2022 год. Разве что идут с месячным опережением. Дальше будет интересней.

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