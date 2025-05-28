Зачем ждать понедельника? – Сибига о передаче Украине российского "меморандума"

Украина передала России свой вариант "меморандума" о прекращении огня. В свою очередь страна-агрессор пыталась затянуть процесс формирования своего документа.

Это в среду, 28 мая, прокомментировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает 24 Канал. По его словам, только "должным образом подготовленная встреча" может дать реальные результаты.

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Что заявил Сибига

В Украине ожидают, что российская сторона не сорвет следующую встречу и немедленно подаст на рассмотрение свои предложения, как это и было договорено ранее.

Зачем ждать понедельника? Если россияне наконец выработали свой "меморандум" – после 10 дней размышлений и ударов против Украины – его можно сразу передать нам,

– отметил украинский министр.

Напомним, в Москве заявили, что предложили Киеву дату и место для обмена "меморандумами" о прекращении огня. С соответствующим предложением к министру обороны Украины Рустему Умерову обратился глава российской переговорной делегации Владимир Мединский.