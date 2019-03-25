Зачем Гриценко заявил, что Садовый будет премьером: ответ политолога

О целях Анатолия Гриценко на президентских выборах 2019 года и войне кандидатов – рассказал политолог Александр Солонтай в прямом эфире 24 канала.

Цели Анатолия Гриценко

– Анатолий Гриценко заявил, что его премьер-министром будет Андрей Садовый. А, если спросить об этом Зеленского, Тимошенко, Порошенко?

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Цель Гриценко – быть против оппонентов, то есть показать, что у него сильные решения. Он давно начал это делать. К примеру, он уже показал, кого видит главой СБУ, генпрокурором, спикером парламента, то есть демонстрирует команду. Гриценко таким способом опровергает обвинения, что он индивидуалист, который является якобы недоговороспособным.

– Проблемы возникли у Порошенко в 2014 году яколи он стал главой государства, и тогда журналисты сказали, что пришел олигарх-президент и пустота. Это были внеочередные президентские выборы, начало войны, тогда такое (приход без команды, – 24 канал) можно было позволить. Однако, в целом это недопустимо, и в будущем никто не должен допускать такой ошибки.

– Гриценко решил показать свою команду, а потому это пойдет ему на пользу.

Война кандидатов в президенты

– Неделю перед выборами, которые состоятся 31 марта 2019 года, олигархи, политики и все оппоненты работают не на рост своего рейтинга, а "утопление" конкурентов. То есть уже идет работа не на рейтинг, а на антирейтинг. С целью, во-первых, чтобы уменьшить шансы конкурента попасть во второй тур, а во-вторых, если попадет во второй тур, то чтобы у него был большой запас негатива, чтобы люди не голосовали за него.

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– У нас только один кандидат работает над наращиванием своего рейтинга – это Анатолий Гриценко. Для него вопрос рост рейтинга – это возможность попасть во второй тур.

Если говорить о Порошенко, Тимошенко и Зеленском, то у них уже "потолок", то есть все, кого уже можно было сагитировать в свою пользу – уже сагитированы и материально вознаграждены. Теперь их цель с помощью своих рук, друзей, телеканалов, олигархов, оппонентов "топить" других.

– Они навязывают Украине, что выбирать надо из троих. Я к этому очень негативно отношусь. Ведь задача первого тура – идти голосовать за того, кто тебе близок и нравится. Это должно быть положительное голосование. А украинцы привыкли выбирать меньшее зло, чтобы президент был не хуже.

Самая большая проблема этих выборов – не телевизор, не манипуляции с рекламными кампаниями, а подкуп избирателей. Огромное количество, к сожалению, захотели продать свой голос, и огромное количество политиков нашлось, которые захотели им за это заплатить.



Президентские выборы 2019 в Украине