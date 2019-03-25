20:05
25 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Плагиат в песне Киркорова. Как РФ обманывает людей
      Вєсті Кремля
      20:00, 23 марта
      Вести. UA. Жир: Куда делся диплом Луценко. Пирамида потребностей Киви
      Вєсті.UA
      18:34, 23 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Программы Актуальное интервью
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Зачем Гриценко заявил, что Садовый будет премьером: ответ политолога

      Актуальное интервью 56 Читати новину українською

      О целях Анатолия Гриценко на президентских выборах 2019 года и войне кандидатов – рассказал политолог Александр Солонтай в прямом эфире 24 канала.

      Цели Анатолия Гриценко

      – Анатолий Гриценко заявил, что его премьер-министром будет Андрей Садовый. А, если спросить об этом Зеленского, Тимошенко, Порошенко?

      Читайте также: Кандидаты в президенты Украины-2019: окончательный список

      Цель Гриценко – быть против оппонентов, то есть показать, что у него сильные решения. Он давно начал это делать. К примеру, он уже показал, кого видит главой СБУ, генпрокурором, спикером парламента, то есть демонстрирует команду. Гриценко таким способом опровергает обвинения, что он индивидуалист, который является якобы недоговороспособным.

      – Проблемы возникли у Порошенко в 2014 году яколи он стал главой государства, и тогда журналисты сказали, что пришел олигарх-президент и пустота. Это были внеочередные президентские выборы, начало войны, тогда такое (приход без команды, – 24 канал) можно было позволить. Однако, в целом это недопустимо, и в будущем никто не должен допускать такой ошибки.

      – Гриценко решил показать свою команду, а потому это пойдет ему на пользу.

      Война кандидатов в президенты

      – Неделю перед выборами, которые состоятся 31 марта 2019 года, олигархи, политики и все оппоненты работают не на рост своего рейтинга, а "утопление" конкурентов. То есть уже идет работа не на рейтинг, а на антирейтинг. С целью, во-первых, чтобы уменьшить шансы конкурента попасть во второй тур, а во-вторых, если попадет во второй тур, то чтобы у него был большой запас негатива, чтобы люди не голосовали за него.

      Читайте также: Что может кардинально повлиять на рейтинги кандидатов в президенты

      – У нас только один кандидат работает над наращиванием своего рейтинга – это Анатолий Гриценко. Для него вопрос рост рейтинга – это возможность попасть во второй тур.

      Если говорить о Порошенко, Тимошенко и Зеленском, то у них уже "потолок", то есть все, кого уже можно было сагитировать в свою пользу – уже сагитированы и материально вознаграждены. Теперь их цель с помощью своих рук, друзей, телеканалов, олигархов, оппонентов "топить" других.

      – Они навязывают Украине, что выбирать надо из троих. Я к этому очень негативно отношусь. Ведь задача первого тура – идти голосовать за того, кто тебе близок и нравится. Это должно быть положительное голосование. А украинцы привыкли выбирать меньшее зло, чтобы президент был не хуже.

      Самая большая проблема этих выборов – не телевизор, не манипуляции с рекламными кампаниями, а подкуп избирателей. Огромное количество, к сожалению, захотели продать свой голос, и огромное количество политиков нашлось, которые захотели им за это заплатить.

      вибори-2019
      Президентские выборы 2019 в Украине

      blog_ava
      Что будет с курсом доллара накануне выборов: прогноз аналитика
      сегодня
      823
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Юлия Тимошенко - новости Петр Порошенко Анатолий Гриценко
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Чотирилапий новобранець в "Королівській" бригаді
      сегодня , 20:00 Чотирилапий новобранець в "Королівській" бригаді
      Повернись живим 64
      Компанії Фірташа змушують українців платити за один і той самий газ двічі: обурлива схема
      сегодня , 19:31 Компанії Фірташа змушують українців платити за один і той самий газ двічі: обурлива схема
      Вікторія Войціцька 67
      Новый вид для деревянных лестниц и пола в доме
      сегодня , 12:00 Новый вид для деревянных лестниц и пола в доме
      265
      Налоговый рай: как специалисты предлагают поменять фискальную систему Украины
      сегодня , 19:01 Налоговый рай: как специалисты предлагают поменять фискальную систему Украины
      Яніна Ткачук 144
      На финише: что может кардинально повлиять на рейтинги кандидатов в президенты
      сегодня , 18:02 На финише: что может кардинально повлиять на рейтинги кандидатов в президенты
      Інна Жолобович 809
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук