Навіщо Гриценко заявив, що бачить Садового прем'єром: відповідь політолога

Про цілі Анатолія Гриценка на президентських виборах та "війну" кандидатів – розповів політолог Олександр Солонтай у прямому ефірі 24 каналу.

Цілі Анатолія Гриценка

– Анатолій Гриценко заявив, що бачить на посаді прем'єр-міністра Андрія Садового. А, якщо запитати про це Зеленського, Тимошенко, Порошенко?

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Мета Гриценка – бути проти опонентів, тобто показати, що в нього сильні рішення. Він давно почав це робити. До прикладу, він вже показав, кого бачить головою СБУ, генпрокурора, спікера парламенту, тобто демонструє команду.Гриценко таким способом спростовує звинувачення, що він індивідуаліст, який є нібито недоговороздатним.

– Проблеми виникли у Порошенка у 2014 році яколи він став главою держави й тоді журналісти сказали, що прийшов олігарх-президент і пустота. Це були позачергові президентські вибори, початок війни, то тоді таке (прихід без команди, – 24 канал) можна було дозволити. Однак загалом це є не припустимо і в майбутньому ніхто не повинен допускати такої помилки.

Гриценко вирішив показати свою команду, а тому це піде йому на користь.

Війна кандидатів в президенти

– Тиждень перед виборами, які відбудуться 31 березня 2019 року, олігархи, політики та всі опоненти працюють не на зростання свого рейтингу, а на "топлення" конкурентів. Тобто вже йде робота не на рейтинг, а на антирейтинг. З метою, по-перше, аби зменшити шанси конкурента потрапити у другий тур, а по-друге, якщо потрапить у другий тур, то щоб у нього було великий запас негативу, аби люди не голосували за нього.

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– В нас лише один кандидат працює над нарощуванням свого рейтингу – це Анатолій Гриценко. Для нього питання зростання рейтингу – це можливість потрапити у другий тур.

Якщо говорити про Порошенка, Тимошенко та Зеленського, то у них вже "стеля", тобто всіх, кого вже можна було загітувати на свою користь – вже загітовані. Тепер їхня мета за допомогою своїх рук, друзів, телеканалів, олігархів, опонентів "топити" інших.

– Вони нав'язують Україні, що вибирати треба з трьох. Я до цього дуже негативно ставлюсь. Адже завдання першого туру – йти голосувати за того, хто тобі близький та подобається. Це має бути позитивне голосування. А українці звикли вибирати менше зло, аби президент не гірший був.

Найбільша проблема цих виборів не телевізор, не маніпуляції з рекламними кампаніями, а підкуп виборців. Величезна кількість, на жаль, захотіли продати свій голос і величезна кількість політиків знайшлась, які захотіли їм за це заплатити.



Президентські вибори в Україні