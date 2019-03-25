21:02
25 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Про що мріє Путін. Ідеальні пенсіонери в Росії
      Вєсті Кремля
      20:05, 23 березня
      Вєсті.UA: Путінський адепт Вілкул. Гопник Добкін під градусом
      Вєсті.UA
      20:08, сьогодні
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Програми Актуальне інтерв'ю
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Навіщо Гриценко заявив, що бачить Садового прем'єром: відповідь політолога

      Актуальне інтерв'ю 575 Читать новость на русском

      Про цілі Анатолія Гриценка на президентських виборах та "війну" кандидатів – розповів політолог Олександр Солонтай у прямому ефірі 24 каналу.

      Цілі Анатолія Гриценка

      – Анатолій Гриценко заявив, що бачить на посаді прем'єр-міністра Андрія Садового. А, якщо запитати про це Зеленського, Тимошенко, Порошенко?

      Читайте також: Кандидати у президенти України-2019: остаточний список

      Мета Гриценка – бути проти опонентів, тобто показати, що в нього сильні рішення. Він давно почав це робити. До прикладу, він вже показав, кого бачить головою СБУ, генпрокурора, спікера парламенту, тобто демонструє команду.Гриценко таким способом спростовує звинувачення, що він індивідуаліст, який є нібито недоговороздатним.

      – Проблеми виникли у Порошенка у 2014 році яколи він став главою держави й тоді журналісти сказали, що прийшов олігарх-президент і пустота. Це були позачергові президентські вибори, початок війни, то тоді таке (прихід без команди, – 24 канал) можна було дозволити. Однак загалом це є не припустимо і в майбутньому ніхто не повинен допускати такої помилки.

      Гриценко вирішив показати свою команду, а тому це піде йому на користь.

      Війна кандидатів в президенти

      – Тиждень перед виборами, які відбудуться 31 березня 2019 року, олігархи, політики та всі опоненти працюють не на зростання свого рейтингу, а на "топлення" конкурентів. Тобто вже йде робота не на рейтинг, а на антирейтинг. З метою, по-перше, аби зменшити шанси конкурента потрапити у другий тур, а по-друге, якщо потрапить у другий тур, то щоб у нього було великий запас негативу, аби люди не голосували за нього.

      Читайте також: Що може кардинально вплинути на рейтинги кандидатів у президенти

      – В нас лише один кандидат працює над нарощуванням свого рейтингу – це Анатолій Гриценко. Для нього питання зростання рейтингу – це можливість потрапити у другий тур.

      Якщо говорити про Порошенка, Тимошенко та Зеленського, то у них вже "стеля", тобто всіх, кого вже можна було загітувати на свою користь – вже загітовані. Тепер їхня мета за допомогою своїх рук, друзів, телеканалів, олігархів, опонентів "топити" інших.

      – Вони нав'язують Україні, що вибирати треба з трьох. Я до цього дуже негативно ставлюсь. Адже завдання першого туру – йти голосувати за того, хто тобі близький та подобається. Це має бути позитивне голосування. А українці звикли вибирати менше зло, аби президент не гірший був.

      Найбільша проблема цих виборів не телевізор, не маніпуляції з рекламними кампаніями, а підкуп виборців. Величезна кількість, на жаль, захотіли продати свій голос і величезна кількість політиків знайшлась, які захотіли їм за це заплатити.

      вибори-2019
      Президентські вибори в Україні

      blog_ava
      Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, що вас здивують
      сьогодні
      18764
      Теги: Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Новини України Анатолій Гриценко Юлія Тимошенко - новини Володимир Зеленський Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Чотирилапий новобранець в "Королівській" бригаді
      сьогодні , 20:00 Чотирилапий новобранець в "Королівській" бригаді
      Повернись живим 739
      Компанії Фірташа змушують українців платити за один і той самий газ двічі: обурлива схема
      сьогодні , 19:31 Компанії Фірташа змушують українців платити за один і той самий газ двічі: обурлива схема
      Вікторія Войціцька 439
      Новий вигляд для дерев'яних сходів та підлоги у домі
      сьогодні , 12:00 Новий вигляд для дерев'яних сходів та підлоги у домі
      1033
      Податковий рай: як фахівці пропонують змінити фіскальну систему України
      сьогодні , 19:01 Податковий рай: як фахівці пропонують змінити фіскальну систему України
      Яніна Ткачук 1264
      На фініші: що може кардинально вплинути на рейтинги кандидатів у президенти
      сьогодні , 18:02 На фініші: що може кардинально вплинути на рейтинги кандидатів у президенти
      Інна Жолобович 1890
      Вірю хлопцям з передової, а наш президент просто всіх дурить, — Парасюк
       18 лютого 2015 , 21:43
      Добровольців в АТО тримають у якості м'яса, — "кіборг"
       15 січня 2015 , 17:07
      На заступника прокурора чинитимуть шалений тиск, — Соболєв
       6 липня 2015 , 22:28
      Про майбутнє "Правого сектору" розповіла журналіст
      28 січня 2016 , 17:56 1
      Чи можливо відновити мовлення на Донбасі?
       6 серпня 2015 , 19:07
      РНБО перетворили на шафу з нафталіном, куди "приховували" чиновників, — експерт
       16 грудня 2014 , 23:41
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук