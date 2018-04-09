"Зачем прятать концы в воду": дипломаты РФ отреагировали на возможное переселение Скрипалей
Посольство Российской Федерации в Великобритании назвало попыткой Лондона "спрятать концы в воду" опубликованную в СМИ информацию о том, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия будут переселены в США.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Российской Федерации в Великобритании в Twitter.
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"Две жертвы, изолированные от общественности и даже от собственной семьи, доказательства – от домашних животных до целых зданий – уничтожены, ответ британских СМИ "под контролем власти". Если вы не причастны к преступлению, то зачем прятать концы в воду", – отметили в посольстве.
Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.
8 апреля газета Sunday Times сообщила, что правительство Великобритании рассматривает вопрос о предложении бывшему агенту спецслужб Сергей Скрипалю и его дочери Юлии переехать на постоянное жительство в США под новыми именами.