"Зачем прятать концы в воду": дипломаты РФ отреагировали на возможное переселение Скрипалей

Посольство Российской Федерации в Великобритании назвало попыткой Лондона "спрятать концы в воду" опубликованную в СМИ информацию о том, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия будут переселены в США.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Российской Федерации в Великобритании в Twitter.

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"Две жертвы, изолированные от общественности и даже от собственной семьи, доказательства – от домашних животных до целых зданий – уничтожены, ответ британских СМИ "под контролем власти". Если вы не причастны к преступлению, то зачем прятать концы в воду", – отметили в посольстве.

The two victims isolated from public and even their family, evidence - from pets to entire houses - destroyed, UK media response “under government control”. If you have nothing to do with a crime, why tie up loose ends pic.twitter.com/vdmy3phJsV — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 8 апреля 2018 г.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.



8 апреля газета Sunday Times сообщила, что правительство Великобритании рассматривает вопрос о предложении бывшему агенту спецслужб Сергей Скрипалю и его дочери Юлии переехать на постоянное жительство в США под новыми именами.