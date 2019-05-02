Зачем Путин выдает паспорта жителям оккупированного Донбасса: заявление евродепутата

Решение президента РФ Владимира Путина о выдаче российских паспортов жителям оккупированных районов Донбасса – гражданам Украины, является "скандальным и опасным". Таким образом Кремль хочет использовать момент, когда Украина и Евросоюз заняты избирательными кампаниями.

Депутат Европарламента от Польши Михал Бони в комментарии Укринформу заявил, что "паспортизация" Донбасса – очень опасное явление, на которое нужно реагировать.

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"Это решение является скандальным. Это своего рода попытка использовать момент, ведь Европа сейчас живет выборами в Европарламент, а Украина – временем после президентских выборов. Никто не имеет времени сосредотачиваться на этом", – сказал Бони.

Этим указом о предоставлении жителям оккупированных территорий российского гражданства Путин пытается подкупить украинцев – "купите российские паспорта, станьте русскими".

Однако за этим решением президента страны-агрессора могут стоять и более глубокие мотивы формального завладения территорией Украины в будущем.

В определенный момент они могут сказать, что значительная часть жителей восточной части Украины – люди с российскими паспортами, а если они с российскими паспортами, то ненужна дискуссия о том, что это – Украина,

– пояснил политик.

Что известно о паспортном указе Путина?

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи паспорта РФ жителям оккупированного Донбасса, а затем вообще сказал, что размышляет над облегчением приобретения российского гражданства для всех украинцев. 1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта еще и для украинцев из оккупированного Крыма.



Будущий президент Владимир Зеленский в ответ на такую ​​идею Путина заявил, что России не стоит зря тратить время на попытки соблазнить граждан Украины паспортами РФ.



В то же время, действующий президент Петр Порошенко назвал недопустимым упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса. По его словам, Кремль пытается оправдать и легитимизировать свое военное присутствие в Украине и может планировать аннексию региона. Кроме того, Россия нарушила Минские договоренности и пытается вмешаться во внутренние дела Украины.



Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак подчеркнул, что получение российского гражданства противоречит украинскому законодательству. Поэтому жители оккупированных территорий, которые захотели иметь паспорт России, могут потерять украинский.