Законное вторжение на Донбасс: в ОБСЕ предупредили о циничном плане Путина

Владимир Путин своим решением о выдаче российских паспортов жителям оккупированных территорий Украины хочет создать условия для открытого применения Вооруженных сил против Украины.

По информации издания Укринформ, такое мнение выразил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ.

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По его словам, такие действия России существенно нарушают минские договоренности и угрожают территориальной целостности Украины.

Очевидно, что Российская Федерация прибегла к незаконной выдаче российских паспортов с целью оправдать и легитимизировать свое военное присутствие на оккупированных частях Донбасса,

– заявил Прокопчук.

Он пояснил, что так называемая "паспортизация" состоялась после президентских выборов, чтобы дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Украине.

"Россия сделала намеренный шаг к уничтожению минских договоренностей и несет ответственность за последствия", – подчеркнул украинский дипломат.

Прокопчук напомнил, что подобные действия Путин применял в отношении Грузии и Молдовы.

Это именно российское вторжение и оккупация вызвали невыносимые условия для людей, которые оказались под оккупацией, наряду с ограничением их прав человека и основных свобод,

– добавил он.

К слову, 24 апреля Владимир Путин заявил, что готов упростить порядок выдачи российских паспортов для жителей оккупированных территорий Украины. Впоследствии сказал, что планирует выдавать гражданство РФ всем украинцам.

Как будут выдавать паспорта РФ жителям Донбасса?1 мая вступил в силу указ об упрощенном порядке выдачи паспортов РФ, который предусматривает:



– Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.



– Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.



– Основные условия смены гражданства - наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".



– Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.

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РЕАКЦИЯ МИРА НА ВЫДАЧУ ПАСПОРТОВ РФ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ: