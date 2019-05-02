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      Законне вторгнення на Донбас: в ОБСЄ попередили про цинічний план Путіна

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      Який цинічний план задумав Путін?
      Який цинічний план задумав Путін? / Фото з відкритих джерел

      Володимир Путін своїм рішенням щодо видачі російських паспортів жителям окупованих територій України хоче створити умови для відкритого застосування збройних сил проти України.

      За інформацією видання Укрінформ, таку думку висловив остійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук під час засідання Постійної ради ОБСЄ. 

      Читайте також: Росія на Донбасі активізувала видачу російських паспортів

      За його словами, такі дії Росії суттєво порушують мінські домовленості та загрожують територіальній цілісності України.

      Очевидно, що Російська Федерація вдалася до незаконної видачі російських паспортів з метою виправдати та легітимізувати свою військову присутність на окупованих частинах Донбасу, 
      – заявив Прокопчук.

      Він пояснив, що так звана "паспортизація" відбулась після президентських виборів, аби дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в Україні.

      "Росія зробила навмисний крок до знищення мінських домовленостей і несе відповідальність за наслідки", – наголосив український дипломат.

      Прокопчук нагадав, що подібні дії Путін застосовував щодо Грузії та Молдови. 

      Це саме російське вторгнення та окупація спричинили нестерпні умови для людей, які опинилися під окупацією, поряд з обмеженням їхніх прав людини та основних свобод,
      – додав він.

      До слова, 24 квітня Володимир Путін заявив, що готовий спростити порядок видачі російських паспортів для жителів окупованих територій України. Згодом сказав, що планує видавати громадянство РФ всім українцям.

      Як видаватимуть паспорти РФ жителям Донбасу?1 травня набрав чинності указ про спрощений порядок видачі паспортів РФ, який передбачає:

      – Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.

      – Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.

      – Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".

      – Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

      Як на окупованій Луганщині приймають російські паспорти – читайте у матеріалі 24 каналу

      Реакція світу на видачу паспортів РФ на окупованому донбасі:
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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Путін ОБСЄ Україна – Росія Російські паспорти на Донбасі
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