Мы уже идем к ним, – Лукашенко пригрозил "вычистить из общества" всех несогласных с режимом

Белорусский диктатор Александр Лукашенко спустя какое-то время после "хлопка" на аэродроме в Мачулищах объявил о проведении зачистки по всей территории страны. Очевидно, что граждане Беларуси могут уже навсегда забыть, что такое свобода слова.

Заметим, что взрывы на одном из белорусских аэродромов прогремели 26 февраля. Похоже, что после этого Лукашенко окончательно потерял здравый смысл, ведь 7 марта заявил, что найдет всех несогласных с режимом. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на вражеские СМИ.

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"Будет как в 1941-м"

Президент Беларуси решил не скрывать, что своими действиями он следует руководству Советского Союза во времена Второй мировой войны.

Я дал распоряжение несколько дней назад по всей стране провести жесточайшую зачистку. Это урок. Они скрылись и сидят. Сидят и чего-то ждут. Будет как в 1941 году, чего там скрывать,

– сказал он.

Собственно, Лукашенко также начал рассказывать о том, что были в Беларуси приспешники фашистов во время Второй мировой. И его одна из главных задач сейчас – вычислить и "вычистить из общества" всех, кто, очевидно, не поддерживает его режим.

А им я хочу сказать, чтобы они готовились – мы уже к ним идем. Наши ребята на пороге. Мы их вычислим всех. Вычистим прямо из нашего общества,

– добавил диктатор.

"Хлопок" в Мачулищах: что нужно знать