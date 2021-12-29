Задача номер один для Путина – развалить Украину на части, – Данилов
Источник:"Настоящее время"
Алексей Данилов рассказал, что Владимир Путин желает развалить Украину на две – три части. Это приоритет для главы Кремля.
Секретарь СНБО Данилов заявил, что есть сложный вопрос, связанный с временно оккупированным Крымом. Путин захватил полуостров, ему надо зафиксировать эту ситуацию.
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По словам Данилова, для этого российскому президенту необходимо, чтобы Украина прекратила существование в тех пределах, в которых она существует сегодня.
Секретарь СНБО отметил, что воплотить свои желания Путин хочет путем внутренней дестабилизации в Украине.
С помощью внутренней дестабилизации добиться, чтобы страна развалилась на две – три части. Это то, к чему стремится Путин. Это задача, которая стоит на первом месте,
– заявил Данилов.
Если же России не удастся выполнить свою цель, как вариант страна-агрессор может использовать оружие. Однако Украина готова к этому.
"Россия добилась, чего хотела"
- По словам Данилова, выдвинув требования к НАТО, Россия добилась, чего хотела. Страна-оккупантка получила возможность прямых переговоров с США.
- Сейчас Россия фактически поставила ультиматум Штатам и другим странам Североатлантического альянса. Данилов подчеркнул, что стоит наблюдать, как будут развиваться события.
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