Задача по сдерживанию агрессии выполнена, – Кулеба о помощи Запада в ситуации с Россией
Источник:МИД Украины
Дмитрий Кулеба заявил, что Запад сделал огромную работу в сдерживании российской агрессии против Украины. Министр иностранных дел Украины убежден, что задача по сдерживанию агрессии выполнена.
Об этом Кулеба сказал на брифинге по итогам визита в Киев и Москву президента Франции Эммануэля Макрона.
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Украинский министр подчеркнул, что Запад проделал огромную работу в вопросе сдерживания агрессия России против Украины.
Самолеты с помощью ежедневно прибывают в Украину. Пакет санкций сформирован, он лежит на столе и Москва знает, что это ударит практически. Задача по сдерживанию агрессии выполнена. Но переговоры продолжаются,
– сказал Кулеба.
Он также подвел итоги визита президента Франции в Украину. Глава МИД Украины назвал разговор между президентами очень конкретным и заверил, что никаких "измен" не произошло. Кулеба назвал "недопустимой" ситуацию, в которой Украину могут склонять к какому-то решению методом ультиматумов.
По его мнению, Макрон очень "глубоко разобрался" во всех нюансах ситуации на Донбассе и минского процесса.
О датах вероятного российского наступления
Кулеба отреагировал на слова Макрона о том, что в ближайшие дни будут "критическими" по риску вторжения войск РФ в Украину.
"Он, как опытный политик, безусловно, имеет свои ощущения ситуации после разговоров с президентами Путиным и Зеленским. Но сейчас не нужно категорически привязываться к календарным вещам... Нужно работать. Нам, напомню, обещали войну в конце декабря, потом в середине января, потом в конце января, потом в начале февраля. Мы все еще, слава Богу, находимся в дипломатическом процессе", – сказал глава МИД.
Кулеба подвел итоги визита Макрона в Украину: смотрите видео
Итоги визита Макрона в Украину
Макрон посетил украинскую столицу 8 февраля. Это первый визит главы Франции в Украину за последние 24 года. Во время встречи Владимира Зеленского с французским коллегой стороны договорились расширить свое сотрудничество. Как следствие – были подписаны ряд соглашений, в частности:
- финансирование и поставки в Украину электровозов компании Alstom на сумму 900 миллионов евро,
- поставка пожарно-спасательной техники для ГСЧС,
- строительства патрульных катеров для ГНСУ, на что предусмотрено отдельное финансирование.
В то же время 7 февраля Макрон встречался в Москве с российским президентом Владимиром Путиным. Переговоры длились 6 часов. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и "гарантии безопасности", которых требует Россия.
Брифинг президентов Зеленского и Макрона: смотрите видео