Сырский рассказал о задачах нового командующего Сил беспилотных систем Бровди

Новый командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди должен эффективнее развивать этот современный род войск. В частности, 6 – 7 подразделений должны войти в 10 частей, демонстрирующих лучшие результаты в уничтожении врага дронами.

Об этом Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал на встрече с журналистами 22 июня, передает 24 Канал.

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Какие задачи имеет Бровди

По словам Сырского, новоназначенный командующий СБС имеет большой опыт, ведь на войне прошел путь добровольца, командира взвода, роты, батальона, полка, бригады беспилотных систем, теперь же – командующий этого нового рода войск.

Он (Бровди – 24 Канал) очень интенсивно взялся за работу, пользуется уважением в этой среде. Я уже вижу результаты единения между командирами, более эффективного выполнения задач, контроля за их выполнением,

– отметил Главнокомандующий ВСУ.

В частности, среди задач "Мадьяра" – интеграция передовых подразделений, которые входят в "Линию дронов" и собственно в Силы беспилотных систем. Именно с этой целью создана группировка.

Напомним, Зеленский назначил нового командующего Сухопутных войск ВСУ – Геннадия Шаповалова. Бригадный генерал получил задание коренной перестройки боевой и мобилизационной системы украинской армии.