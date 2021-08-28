Беларусский режим привозит на самолетах мигрантов с Ближнего Востока, а местные силовики помогают им нелегально пересечь границу с ЕС. Эдакий миграционный терроризм – Минск специально создает проблемы соседям, чтобы вынудить их пойти на уступки и снять санкции.

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История повторяется, но в ней не так уж и много фарса. Пока Лукашенко мстит западным соседям, Москва приучает россиян к мысли, что лояльность Кремлю может быть только лишь абсолютной.

После аннексии Крыма некоторые российские медиа пытались сидеть на 2 стульях:

называли происходящее "присоединением" и дорисовывали к карте страны украденный украинский полуостров;

в частных разговорах они шепотом оправдывались, что пытаются избежать репрессивного катка – объясняли, что это форма самозащиты от российского левиафана.

Не помогло. И вот мы наблюдаем за тем, как российский телеканал "Дождь" привыкает к статусу "иностранного агента".

Важно! Этот ярлык был придуман российскими властями для того, чтобы ставить тавро на неугодные СМИ. Чтобы посылать сигнал аудитории и рекламодателям.

Показная лояльность не помогла – оказалось, что готовность называть оккупацию "присоединением" больше не служит в России защитой от преследований.

Странные действия режимов

Тем временем оккупированный украинский Донбасс готовят к выборам в Госдуму. Местным жителям предлагают голосовать онлайн – и новые российские депутаты будут избраны в том числе людьми с украинскими паспортами.

Москва демонстративно плюет на легитимность своего законодательного органа – в новой реальности она больше не намерена оглядываться на здравый смысл. Плохая игра отныне будет сопровождаться соответствующей миной.

Пространство политики в России зачищено. Всем, кто не прошел фейс-контроль в ФСБ, запрещено участвовать в выборах. Большой "брат" вооружился технологиями и наносит визиты тем, кто выходил на протестные митинги. За несогласие можно расплатиться карьерой или свободой. Спецслужбы могут теперь без остановки сверлить дырки в мундирах под новые ордена.

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Нам часто кажется, что история движется только лишь вперед. Что добытые единожды свободы продолжают жить в стране "по умолчанию". Москва и Минск доказывают нам, что это не так. Если за свободу некому бороться, если она существует лишь благодаря милости первого лица – ее всегда могут отобрать.

Разница между украинцами, русскими и белорусами

Россияне и беларусы часто осуждали украинский майдан. Упрекали его в излишней жесткости. Говорили, что не хотят "так как в Киеве". Были убеждены, что массовая фронда способна повергнут в бегство узурпатора. Они ошибались. И теперь Киев оказался по одну сторону железного занавеса, а Россия с Беларусью – по другую. Причем эта реальность вовсе не означает, что Украина избавилась от внутренних проблем.

Коррупция, сословность, злоупотребления продолжают жить в украинской реальности. Но ключевая разница в том, что Украина знает о своих недостатках, а россиянам и беларусам негде о своих проблемах прочесть. Украинцы могут сменить власть, а их соседям с северо-востока разрешено свою власть только лишь переизбрать.

Последние 30 лет Украина нередко оглядывалась на Минск и Москву. Восхищалась тамошним порядком и зарплатами. Хвалила чужие дороги и сокрушалась, что "сильная рука" досталась кому-то еще.

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Оказалось, что и дороги, и порядок могут быть составляющими диктатуры. В рамках которой обыватель рабски бесправен, а человек в погонах – чудовищно жесток. Оказалось, что украинская многоголосица страховала нас от узурпации.

Задача со звездочкой

Географическое соседство не сулит нам спокойствие. Режимы в России и Беларуси обречены воспринимать Украину как врага. Более того – как цивилизационного конкурента, доказывающего гражданам соседних стран, что свобода возможна.

Это значит, что ближайшие десятилетия нам по-прежнему придется сражаться на 2 фронта:

побеждать внутреннюю неэффективность;

держать внешний периметр.

Да, это задача со звездочкой. Да, это максимальный уровень сложности. Но в том и особенность, что никаких других опций у нас попросту нет. В прошлый раз Берлинская стена продержалась почти 30 лет.