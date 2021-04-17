Боевики и спецподразделения России, прибывающие на Донбасс, вскоре будут пытаться нанести потери Вооруженным силам Украины. Оккупанты хотят спровоцировать ответный огонь и использовать это в информационной войне.

В дальнейшем на Донбассе стоит ждать эскалации и провокаций боевиков. Об этом заявил заместитель командующего Объединенных сил, генерал-майор Виктор Ганущак.

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Что говорит военный

Ганущак отметил, что у боевиков стоит задача – нанести максимум потерь украинскому личному составу. По словам военного это доказывает снайперский огонь, где применяют спецподразделения России.

Они сюда заезжают, они отрабатывают, и даже иногда боевики, которые находятся в траншеях, не знают, что заходят спецы и работают отдельно по задачам руководства 1-го и 2-го армейского корпуса. Задача у них стоит нанести потери, чтобы спровоцировать огонь в ответ, и затем это использовать в информационной плоскости, как им это нужно,

– рассказал генерал-майор.

Готовятся ли военные ООС к отражению наступления

Ганущак отметил, что сейчас проводят ряд мероприятий. Украинские военные готовы ко всем вариантам развития событий, даже к наступлению противника.

Заместитель командира напомнил, российские СМИ намеренно разгоняют панику среди населения временно оккупированных территорий.

"Люди там в панике. Уже довели до того, что говорят и о наступательных операциях, и вы знаете историю об "убитом мальчике" в 20 километрах от фронта. Все это для того, чтобы среди людей посеять панику, ввести их в заблуждение", – отметил военный.

Нет ли потребности в вооружении или технике

Ганущак заверил, что бойцы ООС всем обеспечены. Он заметил, что в армии все продумано.

Ситуация на Донбассе: последние новости

С начала 2021 года боевики на Донбассе активизировались. Погибли уже 35 украинских защитников.

Россия наращивает свое военное присутствие вблизи границ с Украиной – стягивает технику якобы для учений.

Командующий ВСУ Сергей Наев предупредил, что уровень военной угрозы вблизи украинских границ вырос.



Российские войска у границ / Инфографика 24 канала