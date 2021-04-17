Российско-оккупационные войска продолжают цинично нарушать режим тишины на Донбассе. 17 апреля в результате вражеских обстрелов украинский защитник получил осколочное ранение.

С начала суток по состоянию на 17:50 оккупанты уже 5 раз нарушали перемирие. На обстрелы противника защитники Украины открывали ответный огонь.

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Где открывали огонь боевики

Вблизи Новомихайловки российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону позиций украинских военных из противотанковой пушки МТ-12.

В пригороде Луганского, Майорска и Водяного, что в Донецкой области, противник стрелял из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обратите внимание! Состояние военнослужащего ВСУ, который получил осколочное ранение – средней степени тяжести.

Украинская сторона СЦКК уже сообщила представителям ОБСЕ о всех нарушениях со стороны пророссийских боевиков.

Ситуация на Донбассе в 2021 году

С начала 2021 года обстрелы со стороны российских наемников значительно усилились. К сожалению, погибли уже 35 украинских защитников.

Россия наращивает свое военное присутствие вблизи границ с Украиной. В Воронежскую область, например, привезли ракетные комплексы "Искандер".

Командующий ВСУ Сергей Наев заявил, что уровень военной угрозы вблизи украинских границ вырос. В то же время пока критическую линию оккупанты не перешедших.



Российские войска возле Украины / Инфографика 24 канала