Европейские чиновники отправятся на Донбасс, это может произойти еще до 25 апреля. Так они смогут воочию увидеть и дать оценку ситуации на востоке Украины.

Об этом вице-спикер парламента Руслан Стефанчук договорился с вице-маршалком польского Сейма Малгожатой Госевской. Политик выразила солидарность и поддержку Украине.

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Они обсудили противодействие российской агрессии. Госевская, Стефанчук и вицеспикер литовского Сейма Паулюс Саударгас намерены посетить Донбасс на следующей неделе.

Во время встречи политики обсудят возможность скорейшего урегулирования военного конфликта между Украиной и Россией,

– подчеркнули в Совете.

Стефанчук подчеркнул, что Украина открыта к межпарламентскому сотрудничеству и поблагодарил Литву и Польшу за неизменную поддержку Украины.

Кроме этого, он выразил надежду, что плодотворное сотрудничество и дружеские отношения с этими странами ускорят возвращение долгожданного мира в Украине.

Литва и Польша поддерживают Украину