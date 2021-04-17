Европейские политики посетят Донбасс на следующей неделе
Европейские чиновники отправятся на Донбасс, это может произойти еще до 25 апреля. Так они смогут воочию увидеть и дать оценку ситуации на востоке Украины.
Источник:фейсбук Верховной Рады
Об этом вице-спикер парламента Руслан Стефанчук договорился с вице-маршалком польского Сейма Малгожатой Госевской. Политик выразила солидарность и поддержку Украине.
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Они обсудили противодействие российской агрессии. Госевская, Стефанчук и вицеспикер литовского Сейма Паулюс Саударгас намерены посетить Донбасс на следующей неделе.
Во время встречи политики обсудят возможность скорейшего урегулирования военного конфликта между Украиной и Россией,
– подчеркнули в Совете.
Стефанчук подчеркнул, что Украина открыта к межпарламентскому сотрудничеству и поблагодарил Литву и Польшу за неизменную поддержку Украины.
Кроме этого, он выразил надежду, что плодотворное сотрудничество и дружеские отношения с этими странами ускорят возвращение долгожданного мира в Украине.
Литва и Польша поддерживают Украину
- Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичус заявил, что вооруженная поддержка Украины – единственный язык, который поймет Кремль. С таким призывом он обратился к странам Запада.
- Президент страны Гитанас Науседа заверил, что Литва потребует новых санкций против Москвы. Кроме того, обещает и содействовать Украине во вступлении в НАТО.
- Польша также выразила солидарность Украине из-за обострения ситуации на Донбассе. Там считают, что действия Кремля могут иметь наступательный характер.
- Кроме этого, в польском МИД заверили, что свое будущее председательство в ОБСЕ будут использовать для деэскалации войны на Донбассе.
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