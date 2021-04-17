Європейські посадовці вирушать на Донбас, це може статися ще до 25 квітня. Так вони зможуть на власні очі побачити та дати оцінку ситуації на сході України.

Про це віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук домовився з віцемаршалкою польського Сейму Малгожатою Госєвською. Політикиня висловила солідарність та підтримку України.

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Вони обговорили протидію російській агресії. Госєвська, Стефанчук та віцеспікер литовського Сейму Паулюс Саударґас мають намір відвідати Донбас наступного тижня.

Під час зустрічі політики обговорять можливість якнайшвидшого врегулювання воєнного конфлікту між Україною та Росією,

– наголосили у Раді.

Стефанчук підкреслив, що Україна відкрита до міжпарламентського співробітництва та подякував Литві та Польщі за незмінну підтримку України.

Крім цього, він висловив надію, що плідна співпраця та дружні відносини з цими країнами прискорять повернення довгоочікуваного миру в Україну.

Литва та Польща підтримують Україну