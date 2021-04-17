Боєць ЗСУ отримав серйозні осколкові поранення через ворожий обстріл
Російсько-окупаційні війська продовжують цинічно порушувати режим тиші на Донбасі. 17 квітня внаслідок ворожих обстрілів український захисник отримав осколкове поранення.
Джерело:фейсбук ООС
Від початку доби станом на 17:50 окупанти вже 5 разів порушували перемир'я. На обстріли противника захисники України відкривали вогонь у відповідь.
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Де відкривали вогонь бойовики
Поблизу Новомихайлівки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у бік позицій українських військових із протитанкової гармати МТ-12.
У передмісті Луганського, Майорська та Водяного, що на Донеччині, противник стріляв з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Українська сторона СЦКК вже повідомила представників ОБСЄ про усі порушення з боку проросійських бойовиків.
Ситуація на Донбасі у 2021 році
- Від початку 2021 року обстріли з боку російських найманців значно посилилися. На жаль, загинули вже 35 українських захисників.
- Росія нарощує свою військову присутність поблизу кордонів з Україною. У Воронезьку область, наприклад, привезли ракетні комплекси "Іскандер".
- Командувач ЗСУ Сергій Наєв заявив, що рівень військової загрози поблизу українських кордонів зріс. Водночас наразі критичну лінію окупанти не перейшли.
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