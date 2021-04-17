Російсько-окупаційні війська продовжують цинічно порушувати режим тиші на Донбасі. 17 квітня внаслідок ворожих обстрілів український захисник отримав осколкове поранення.

Від початку доби станом на 17:50 окупанти вже 5 разів порушували перемир'я. На обстріли противника захисники України відкривали вогонь у відповідь.

Читайте також Європейські політики відвідають Донбас наступного тижня

Де відкривали вогонь бойовики

Поблизу Новомихайлівки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у бік позицій українських військових із протитанкової гармати МТ-12.

У передмісті Луганського, Майорська та Водяного, що на Донеччині, противник стріляв з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зверніть увагу! Стан військовослужбовця ЗСУ, який отримав осколкове поранення – середнього ступеня важкості.

Українська сторона СЦКК вже повідомила представників ОБСЄ про усі порушення з боку проросійських бойовиків.

Ситуація на Донбасі у 2021 році

Від початку 2021 року обстріли з боку російських найманців значно посилилися. На жаль, загинули вже 35 українських захисників.

Росія нарощує свою військову присутність поблизу кордонів з Україною. У Воронезьку область, наприклад, привезли ракетні комплекси "Іскандер".

Командувач ЗСУ Сергій Наєв заявив, що рівень військової загрози поблизу українських кордонів зріс. Водночас наразі критичну лінію окупанти не перейшли.



Російські війська біля України / Інфографіка 24 каналу