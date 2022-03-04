Задача ВСУ – удержать город: под Мариуполем идет тяжелое сражение с оккупантами
Источник:Госспецсвязи
Украинские военные держат оборону в Мариуполе и не пропускают вражеские войска в город. Идет тяжелое сражение.
Вражеские группировки оккупантов, превосходящие по численности, пытаются прорвать оборону города.
Важно Россияне пытаются удержать кольцо вокруг Мариуполя
Задача удержать Мариуполь – сверхважная, ведь это последний город, который не дает России сухопутный коридор в Крым, – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что противник пытается с помощью шести БТРг удержать кольцо вокруг Мариуполя. У них есть потери, но группировку пополняют, завозя воинов России на станцию Иловайск.
Мариуполь, как отмечал мэр Вадим Бойченко, находится на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты постоянно обстреливают город, в результате чего там нет тепла, воды и света, а также разрушается инфраструктура.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!