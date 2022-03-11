Задержали нардепа Куницкого: тот говорит, что все якобы хорошо и ждет информации от полиции.

В Одессе задержан народный депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий. Он фотографировал блокпост.

Нардеп был задержан сотрудниками СБУ. На политика сразу надели наручники.

Напомним похожую историю Фотографировал блокпост: в Киеве задержан нардеп Нестор Шуфрич

Детали инцидента и задержания пока неизвестны. В сети только опубликовали видео, где виден задержанный и сидящий в машине нардеп Куницкий.

Александра Куницкого задержали: смотрите видео

Впоследствии сам Александр Куницкий на своей странице в фейсбуке поблагодарил тех, кто за него волнуется и рассказал, что с ним все хорошо.

У меня все в порядке. Ждем информацию от полиции, а после покажу как было,

– заявил нардеп.

Напомним, что неделю назад похожий инцидент произошел с нардепом от ОПЗЖ Нестором Шуфричем, хотя его задержание сопровождалось обстрелом охраной представителей терробороны.

Разговор с Шуфричем после задержания: смотрите видео