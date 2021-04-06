В России задержали врача, которая приехала к Навальному в колонию
Председатель "Альянса врачей" Анастасия Васильева и активисты 6 апреля приехали в колонию, где сидит Алексей Навальный. Они требовали предоставить политику квалифицированную медицинскую помощь. Впрочем, и врача, и активистов, а также журналистов задержали.
Источник:ВВС
Стоит отметить, что в России "Альянс врачей" внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Его голова и еще несколько врачей приехали осмотреть Навального.
Накануне Навальный заявил о вспышке туберкулеза в колонии
Задержание возле колонии, где сидит Навальный
Заявление Анастасии Васильевой на имя исполняющего обязанности начальника колонии не приняли. Васильева хотела поговорить с фельдшером колонии о состоянии здоровья Навального.
Заявление у Васильевой не приняли из--за коронавирусных ограничений. Сказали отправлять его по почте. Впрочем, врачи в своих соцсетях сообщили, что не будут сдаваться и будут приезжать в колонию и в дальнейшем.
Касательно врача Анастасии Васильевой ранее возбудили уголовное дело. Оно касается нарушения санитарно-эпидемиологических правил на акции протеста в Москве 23 января.
Ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий: не разрешается покидать дом с 20:00 до 8:00.
Поэтому в колонию приехал автозак и начались задержания.
Кроме Васильевой также задержали экс-главу штаба Навального в Кемерово Ксению Пахомову, ведущего "Навальный Live" Дмитрия Низовцева и журналиста CNN Мэтью Чэнса.
Навального не могут госпитализировать
Юлия Навальная опубликовала письмо, которое получила из колонии. Согласно ему, в личном деле Алексея Навального нет паспорта. Следовательно, его нельзя госпитализировать, а также нельзя рассматривать вопрос об условно-досрочном освобождении.
Арест Навального: коротко
- Навальный лечился в Германии после отравления. Когда он вернулся из заграницы в Россию, в январе 2021 года, его задержали.
- В феврале 2021 года его приговорили к 3,5 года тюремного заключения – условный срок, назначенный ранее, заменили на реальный.
- Он отбывает наказание в колонии во Владимирской области в России.
- 31 марта Навальный объявил голодовку.
- Он требовал пустить к нему врача, поскольку несколько недель жаловался на боли в спине и ноге.
Поделиться новостью