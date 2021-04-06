Председатель "Альянса врачей" Анастасия Васильева и активисты 6 апреля приехали в колонию, где сидит Алексей Навальный. Они требовали предоставить политику квалифицированную медицинскую помощь. Впрочем, и врача, и активистов, а также журналистов задержали.

Стоит отметить, что в России "Альянс врачей" внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Его голова и еще несколько врачей приехали осмотреть Навального.

Накануне Навальный заявил о вспышке туберкулеза в колонии

Задержание возле колонии, где сидит Навальный

Заявление Анастасии Васильевой на имя исполняющего обязанности начальника колонии не приняли. Васильева хотела поговорить с фельдшером колонии о состоянии здоровья Навального.

Заявление у Васильевой не приняли из--за коронавирусных ограничений. Сказали отправлять его по почте. Впрочем, врачи в своих соцсетях сообщили, что не будут сдаваться и будут приезжать в колонию и в дальнейшем.

Мы будем приезжать столько дней, сколько потребуется. До тех пор, пока нас не примет начальство колонии. До тех пор, пока Алексею @navalny не обеспечат доступ к нормальной, качественной медицине, которая положена ему по закону. pic.twitter.com/GYMXaI5sEx — Альянс врачей (@alyansvrachey) April 6, 2021

Касательно врача Анастасии Васильевой ранее возбудили уголовное дело. Оно касается нарушения санитарно-эпидемиологических правил на акции протеста в Москве 23 января.

Ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий: не разрешается покидать дом с 20:00 до 8:00.

Поэтому в колонию приехал автозак и начались задержания.

Силовики требуют покинуть территорию рядом с колонией. Видео: @MBKhMedia pic.twitter.com/d79pt8ZPiT — МБХ медиа (@MBKhMedia) April 6, 2021

Кроме Васильевой также задержали экс-главу штаба Навального в Кемерово Ксению Пахомову, ведущего "Навальный Live" Дмитрия Низовцева и журналиста CNN Мэтью Чэнса.

Just been detained by Russian police outside navalny penal colony pic.twitter.com/aP2N2t80FP — Matthew Chance (@mchancecnn) April 6, 2021

Навального не могут госпитализировать

Юлия Навальная опубликовала письмо, которое получила из колонии. Согласно ему, в личном деле Алексея Навального нет паспорта. Следовательно, его нельзя госпитализировать, а также нельзя рассматривать вопрос об условно-досрочном освобождении.

Арест Навального: коротко