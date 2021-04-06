У Росії затримали лікарку, яка приїхала до Навального в колонію
Голова "Альянсу лікарів" Анастасія Васильєва та активісти 6 квітня приїхали до колонії, де сидить Олексій Навальний. Вони вимагали надати політику кваліфіковану медичну допомогу. Втім, і лікарку, і активістів, і навіть журналістів затримали.
Джерело:ВВС
Варто відзначити, що у Росії "Альянс лікарів" внесений в реєстр некомерційних організацій, що виконують функції іноземного агента. Його голова і ще декілька лікарів приїхали оглянути Навального.
Напередодні Навальний заявив про спалах туберкульозу в колонії
Затримання біля колонії, де сидить Навальний
Заяву Анастасії Васильєвої на ім'я виконувача обов'язків начальника колонії не прийняли. Васильєва хотіла поговорити із фельдшером колонії про стан здоров'я Навального.
Заяву у Васильєвої не прийняли через коронавірусні обмеження. Сказали відправляти його поштою. Втім, лікарі у своїх соцмережах повідомили, що не здаватимуться і приїжджатимуть в колонію і надалі.
Щодо лікарки Анастасії Васильєвої раніше порушили кримінальну справу. Вона стосується порушення санітарно-епідеміологічних правил на акції протесту в Москві 23 січня.
Їй обрано запобіжний захід у вигляді заборони певних дій: не дозволено залишати будинок з 20:00 до 8:00.
Відтак до колонії приїхав автозак і почалися затримання.
Окрім Васильєвої також затримали ексглаву штабу Навального в Кемерово Ксенію Пахомову, ведучого "Навальний Live" Дмитра Низовцева і журналіста CNN Метью Ченса.
Навального не можуть шпиталізувати
Юлія Навальна опублікувала лист, який отримала з колонії. Згідно з ним, в особовій справі Олексія Навального немає паспорта. Відтак, його не можна госпіталізувати, а також не можна розглядати питання про умовно-дострокове звільнення.
Арешт Навального: коротко
- Навальний лікувався у Німеччині після отруєння. Коли він повернувся з-за кордону у Росію, у січні 2021 року, його затримали.
- У лютому 2021 року його засудили на 3,5 роки тюремного ув'язнення – умовний термін, призначений раніше, замінили на реальний.
- Він відбуває покарання в колонії у Володимирській області в Росії.
- 31 березня Навальний оголосив голодування.
- Він вимагав пустити до нього лікаря, оскільки кілька тижнів скаржився на болі в спині та нозі.
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