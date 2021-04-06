Голова "Альянсу лікарів" Анастасія Васильєва та активісти 6 квітня приїхали до колонії, де сидить Олексій Навальний. Вони вимагали надати політику кваліфіковану медичну допомогу. Втім, і лікарку, і активістів, і навіть журналістів затримали.

Варто відзначити, що у Росії "Альянс лікарів" внесений в реєстр некомерційних організацій, що виконують функції іноземного агента. Його голова і ще декілька лікарів приїхали оглянути Навального.

Напередодні Навальний заявив про спалах туберкульозу в колонії

Затримання біля колонії, де сидить Навальний

Заяву Анастасії Васильєвої на ім'я виконувача обов'язків начальника колонії не прийняли. Васильєва хотіла поговорити із фельдшером колонії про стан здоров'я Навального.

Заяву у Васильєвої не прийняли через коронавірусні обмеження. Сказали відправляти його поштою. Втім, лікарі у своїх соцмережах повідомили, що не здаватимуться і приїжджатимуть в колонію і надалі.

Мы будем приезжать столько дней, сколько потребуется. До тех пор, пока нас не примет начальство колонии. До тех пор, пока Алексею @navalny не обеспечат доступ к нормальной, качественной медицине, которая положена ему по закону. pic.twitter.com/GYMXaI5sEx — Альянс врачей (@alyansvrachey) April 6, 2021

Щодо лікарки Анастасії Васильєвої раніше порушили кримінальну справу. Вона стосується порушення санітарно-епідеміологічних правил на акції протесту в Москві 23 січня.

Їй обрано запобіжний захід у вигляді заборони певних дій: не дозволено залишати будинок з 20:00 до 8:00.

Відтак до колонії приїхав автозак і почалися затримання.

Силовики требуют покинуть территорию рядом с колонией. Видео: @MBKhMedia pic.twitter.com/d79pt8ZPiT — МБХ медиа (@MBKhMedia) April 6, 2021

Окрім Васильєвої також затримали ексглаву штабу Навального в Кемерово Ксенію Пахомову, ведучого "Навальний Live" Дмитра Низовцева і журналіста CNN Метью Ченса.

Just been detained by Russian police outside navalny penal colony pic.twitter.com/aP2N2t80FP — Matthew Chance (@mchancecnn) April 6, 2021

Навального не можуть шпиталізувати

Юлія Навальна опублікувала лист, який отримала з колонії. Згідно з ним, в особовій справі Олексія Навального немає паспорта. Відтак, його не можна госпіталізувати, а також не можна розглядати питання про умовно-дострокове звільнення.

Арешт Навального: коротко