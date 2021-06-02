Взятка в 160 тысяч долларов: задержали заместителя председателя Черниговской ОГА

На горячем поймали заместителя руководителя Черниговской ОГА и его сообщника. Он хотел получить 160 тысяч в американской валюте за содействие в приватизации гостиничного комплекса.

Двум лицам сообщили о подозрении за попытки мошенническим путем завладеть денежными средствами. Деньги должен был дать предприниматель, который хотел приватизировать один из гостиничных комплексов на Черниговщине.

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Чиновник оценил услуги в 160 тысяч долларов

За 160 тысяч долларов чиновник пообещал, что обеспечит признание его победителем торгов. Также заместитель руководителя ОГА должен был посодействовать в подписании необходимых документов на оформление права собственности.

Вскоре задержанному изберут меру пресечения

Госчиновника поймали во время получения денег – всей суммы.

Пока идет следствие, вскоре предприимчивому чиновнику должны избрать меру пресечения. Досудебное расследование осуществляет управление ГБР.



Задержали заместителя председателя Черниговской ОГА / Фото Офиса генпрокурора

Чиновник "Нафтогаза" просил 1,4 миллиона гривен взятки

Отметим, что накануне на Львовщине сотрудники СБУ задержали чиновника одного из филиалов "Нафтогаза". За немалую сумму – 1,4 миллиона гривен он обещал не создавать препятствий в подключении жилого дома к электросети.