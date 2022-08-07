В Косово на границе задержали российскую журналистку: ее подозревают в шпионаже

На границе Косово 6 августа была задержана известная российская пропагандистка кремля дарья асламова. Правоохранители страны подозревают ее в шпионаже в пользу россии.

Сначала эта информация появилась только в мировых СМИ. Однако впоследствии официально подтвердил ее министр внутренних дел страны Джеляль Швечла. В Украине в тот же день задержали по подозрению в шпионаже одного из руководителей Государственного космического агентства и экс-заместителя руководителя ГУР Вячеслава Онисько.

Заметьте россия наполовину потеряла свою способность шпионить в Европе, – MI6

Министр назвал причины задержания

Глава МВД Косово указал, что задержание пропагандистки провели на пограничном пункте на севере. Этому было сразу несколько причин.

Многие страны доказали, что она (асламова – 24 канал) занималась шпионажем в пользу российской военной разведки и действовала под видом журналиста. Она также принимала участие в боевых действиях в Украине, пропагандируя российское вторжение в Украину,

– написал Швечла.

Также он подчеркнул, что во многих странах этой журналистке уже запрещен въезд. Правоохранители Косово пытаются установить причины прибытия пропагандистки.



Эта пропагандистка с пророссийскими боевиками на Донбассе / Фото "Комсомольской правды"

асламова ехала в Косово не случайно

По словам министра, дата приезда пропагандистки была не случайно выбрана. Она ведь пыталась проникнуть в страну через неделю после возникновения напряженности между Сербией и Косово. А именно 6 августа в Косово сообщили, что у границы обстреляли их полицейских.

Ее попытка попасть в нашу страну, кроме того, что совпадает с событиями на севере страны, еще и ясно доказывает российские связи и пропаганду, к которой уже присоединилась Сербия. Они преследуют цель дестабилизировать нашу страну,

– акцентировал Джеляль Швечла.

Что известно об асламовой Она работает в пропагандистском СМИ кремля "Комсомольская правда" якобы "спецкором отдела международной политики". Однако всегда все сводится к тому, что женщина приезжает в разные точки планеты и отстаивает там информационные нарративы москвы. В частности, это она делала в Каталонии в 2019 году.



Также она приезжала в Украину в 2013 году и рассказывала о "фашистах" среди протестующих. В 2020 году она уже называла такими же "фашистами" азербайджанцев во время поездки в Нагорный Карабах. Что касается неудачных поездок, то в 2017 году Дарья пыталась проехать в Молдову по хорватскому паспорту через Бухарест. На границе она пробовала убедить пограничников, что не говорит по-русски.

К теме – почему началось обострение между Сербией и Косово: смотрите видео