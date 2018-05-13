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Задержали подозреваемого в убийстве, который пытался бежать на оккупированную территорию

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Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве, который пытался бежать на оккупированную территорию
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве, который пытался бежать на оккупированную территорию / 24 канал

Злоумышленник, которого за убийство разыскивала полиция Запорожья, приехал в Донецкую область и пытался пешком, в обход блокпостов, пересечь линию разграничения.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.

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9 мая 45-летний житель Запорожской области совместно со своей кумой и знакомым вместе употребляли алкоголь. Во время бытовой ссоры мужчина нанес потерпевшему многочисленные колото-резаные раны. Утром, заметив, что раненый умер, нападавший вместе с родственницей скрылись. Доехав до Харькова, беглецы узнали, что их разыскивает полиция, поэтому женщина испугалась и решила вернуться домой,
– говорится в сообщении.

Впрочем, злоумышленник решил продолжить свою попытку побега. На автобусе он поехал в Курахово, а оттуда хотел пешком попасть на оккупированную русскими враждебными силами территорию.

Правоохранители сообщают, что мужчину задержали пограничники возле села Тарамчук. Он, обходя блокпосты, шел в Березовое.

Сейчас злоумышленник находится в Марьинском отделении полиции. Далее его планируют передать правоохранителям из Запорожской области.

Теги: Полиция Новости Украины Криминальные новости Новости Запорожья Новости Донецка
Источник: 24 канал
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