19:42
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві, який намагався втекти на окуповану територію

420 Читать новость на русском
Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві, який намагався втекти на окуповану територію
Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві, який намагався втекти на окуповану територію / 24 канал

Зловмисник, якого за вбивство розшукувала поліція Запоріжжя, приїхав на Донеччину і намагався пішки, в обхід блокпостів, перетнути лінію розмежування.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Донецькій області.

Читайте також: Росіянин через жарт над росгвардійцем може отримати суворе покарання: відео

9 травня 45-річний мешканець Запорізької області спільно із своєю кумою та знайомим разом вживали алкоголь. Під час побутової сварки чоловік наніс потерпілому чисельні колото-різані рани. На ранок, помітивши, що поранений помер, нападник разом із родичкою втекли. Доїхавши до Харкова, втікачі дізналися, що їх розшукує поліція, тому жінка злякалася та вирішила повернутися додому,
– йдеться у повідомленні.

Втім, зловмисник вирішив продовжити свою спробу втечі. На автобусі він поїхав до Курахового, а звідти хотів пішки потрапити на окуповану російськими ворожими силами територію.

Правоохоронці повідомляють, що чоловіка затримали прикордонники біля села Тарамчук. Він, обходячи блокпости, рухався до Березового.

Наразі зловмисник знаходиться у Мар’їнському відділенні поліції. Далі його планують передати правоохоронцям із Запорізької області. 

Теги: Новини України Поліція Кримінальні новини Новини Донецька Новини Запоріжжя
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 182
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
1745
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1100
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 439
Скільки дітей у знаменитостей? Тест
сьогодні, 14:07 Скільки дітей у знаменитостей? Тест
470
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук