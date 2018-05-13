Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві, який намагався втекти на окуповану територію

Зловмисник, якого за вбивство розшукувала поліція Запоріжжя, приїхав на Донеччину і намагався пішки, в обхід блокпостів, перетнути лінію розмежування.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Донецькій області.

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9 травня 45-річний мешканець Запорізької області спільно із своєю кумою та знайомим разом вживали алкоголь. Під час побутової сварки чоловік наніс потерпілому чисельні колото-різані рани. На ранок, помітивши, що поранений помер, нападник разом із родичкою втекли. Доїхавши до Харкова, втікачі дізналися, що їх розшукує поліція, тому жінка злякалася та вирішила повернутися додому,

– йдеться у повідомленні.

Втім, зловмисник вирішив продовжити свою спробу втечі. На автобусі він поїхав до Курахового, а звідти хотів пішки потрапити на окуповану російськими ворожими силами територію.

Правоохоронці повідомляють, що чоловіка затримали прикордонники біля села Тарамчук. Він, обходячи блокпости, рухався до Березового.

Наразі зловмисник знаходиться у Мар’їнському відділенні поліції. Далі його планують передати правоохоронцям із Запорізької області.