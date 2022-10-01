Задержание гендиректора ЗАЭС: оккупанты дали циничный ответ МАГАТЭ

Российские оккупанты 30 сентября задержали генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова. МАГАТЭ обратилось к захватчикам за объяснением.

Мурашова задержали около 16:00, когда он ехал на своем автомобиле в Энергодар с АЭС. Его автомобиль остановил российский патруль.

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Оккупанты поместили в изолятор генерального директора ЗАЭС

В МАГАТЭ рассказали, что получили ответ от оккупантов по поводу задержания генерального директора Запорожской АЭС.

После получения информации о задержании Игоря Мурашова, генерального директора украинской Запорожской АЭС, МАГАТЭ связалось с соответствующими органами и было проинформировано, что Мурашов находится в изоляторе временного содержания,

– говорится в сообщении.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что Агентство, согласно своему мандату относительно ядерной безопасности, активно искало разъяснения и надеется на быстрое и удовлетворительное решение этого вопроса.

МИД Украины обратился к международным партнерам

Министерство иностранных дел Украины осудило противоправное задержание Мурашова российскими оккупантами.

"Это преступление является очередным проявлением государственного терроризма со стороны России и грубым нарушением международного права. Россия должна немедленно освободить Генерального директора ЗАЭС. Призываем международное сообщество, в частности ООН, МАГАТЭ и Группу Семи, также принять решительные меры с этой целью", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили неотложную необходимость максимально мобилизовать усилия мирового сообщества для демилитаризации и деоккупации ЗАЭС. Ведь ее возвращение под контроль Украины – единственный способ устранения нынешних угроз в сфере ядерной безопасности.

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