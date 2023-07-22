Это на своем ютуб-канале прокомментировал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. Как известно, Стрелкова задержали по заявлению бывшего наемника ЧВК "Вагнера".

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"Мне кажется, что он пострадал не столько за слова против Путина, сколько за слова против Пригожина", – предположил Жданов.

Почему Гиркина не обвинили в измене: смотрите видео

Возможно, Гиркина обвинили в экстремизме сознательно. Если бы говорилось об измене, дело забрала бы ФСБ.

Какая судьба ждет Гиркина

"Сейчас ему, вероятнее всего, "правильно" объяснят, что можно говорить, а что нет. И через некоторое время все вернется на круги своя", – отметил Жданов.

Однако Стрелков все равно остается "расходным материалом", от которого выгоднее избавиться, чем терпеть.

Как известно, он находится в международном розыске по делу об уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом. А в России не заинтересованы в том, чтобы Гиркин выболтал какую-нибудь информацию.

Я не исключаю, что это может быть показательная порка, чтобы напугать того же Пригожина,

– подытожил Жданов.

Задержание Стрелкова: основное