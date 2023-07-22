Це на своєму ютуб-каналі прокоментував військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Як відомо, Стрєлкова затримали за заявою колишнього найманця ПВК "Вагнера".
До теми Зміна балансу сил у Кремлі, розправа з заколотниками та удар по ФСБ, – ISW про арешт Гіркіна
"Мені здається, що він постраждав не стільки за слова проти Путіна, скільки за слова проти Пригожина", – припустив Жданов.
Чому Гіркіна не звинуватили в зраді: дивіться відео
Можливо, Гіркіна звинуватили в екстремізмі свідомо. Якби мовилось про зраду, справу забрала б ФСБ.
Яка доля чекає на Гіркіна
"Зараз йому, найімовірніше, "правильно" пояснять, що можна казати, а що ні. І через деякий час усе повернеться на круг свій", – зазначив Жданов.
Однак Стрєлков однаково лишається "розхідним матеріалом", якого вигідніше позбутися, ніж терпіти.
Як відомо, він перебуває в міжнародному розшуку в справі про знищення малайзійського Boeing рейсу MH17 над Донбасом. А в Росії не зацікавлені в тому, щоб Гіркін вибовкав якусь інформацію.
Затримання Стрєлкова: основне
- Російський Міщанський суд заарештував терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна на два місяці за обвинуваченням у "закликах до екстремізму". Йому загрожує до п'яти років ув'язнення.
- В українській розвідці вже зреагували на затримання Гіркіна. Там вважають, що протистояння між вежами Кремля переходить в активну фазу. Після заколоту Пригожина відповідні процеси почали виходити назовні.
- Інцидент також проаналізували в британській розвідці. Там вважають, що арешт Гіркіна може розлютити його прихильників серед військкорів і військових.