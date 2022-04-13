Задержание Медведчука "обезглавило" безумный замысел Путина в отношении Украины

Задержание бывшего лидера пророссийских сил в Украине, народного депутата Виктора Медведчука Службой безопасности Украины стало, можно сказать, главной политической сенсацией дня. Даже суток.

"Жирная" птичка поймана

Долгое время ничего не было известно о том, где находится Виктор Медведчук. Ходили конспирологические слухи о том, что ему удалось сбежать за границу и даже, что его арестовали в РФ якобы за растрату средств, выделенных Владимиром Путиным на создание пророссийской агентуры в Украине как раз до российского вторжения в нашу страну.

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Виктор Медведчук оказался на украинской территории и теперь задержан правоохранителями. Разумеется, он может много рассказать о том, как в Москве готовились к нападению на Украину и какую роль в этом нападении отводили пророссийским силам. Конечно, если захочет об этом рассказывать.

Очевидно и то, что задержание Медведчука станет особым моментом для продолжения раздражения российского президента Владимира Путина относительно каких-то реальных переговоров с Украиной. Впрочем, честно говоря, разговоры о том, что Путина можно еще чем-то разозлить после того, что он уже сделал на территории нашей страны, кажутся мне лишними.

Путинских хотелок станет больше

Освобождение Виктора Медведчука, которого Владимир Путин всегда считал и, я вам точно говорю, продолжает считать будущим лидером оккупированной Украины, просто будет еще одним условием, которое будут выдвигать российские переговорщики в длинном перечне российских условий по окончанию войны с Украиной.

Однако и все другие требования России, которые она продолжает выдвигать, вряд ли могут быть Украиной не то что выполнены, а даже восприняты. Ведь сегодня во время встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко Владимир Путин четко сказал, что переговоры с Украиной снова зашли в тупик после того, как началось обсуждение вопроса Крыма, Севастополя и Донбасса.

Следовательно, Путин продолжает желать от украинского руководства всего того, что он желал на 24 февраля 2022 года. Нейтралитет, конституционный отказ от НАТО, признание российского статуса Крыма, признание "независимости" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей (которые впоследствии будут присоединены к РФ – даже не сомневайтесь в этом), демилитаризация – то есть подготовка к новому нашествию российской армии, во время которого Украина уже не сможет сопротивляться (точнее то, что от Украины останется после этой первой войны) и "денацификация" – то есть очищение от всех тех, кто готов к сопротивлению российским оккупантам, кто считает себя украинскими патриотами, а, может, и вообще от украинцев как таковых.

Ведь мы видели, какую "денацификацию" проводили эти убийцы в Буче и других городах Киевщины. Ну и скажите мне, пожалуйста, какое значение будет иметь, если к перечню всех этих условий украинской капитуляции и самоубийства (и политического, и государственного, и национального) присоединится задержание Виктора Медведчука?

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Запоздалый свидетель преступления века

Поэтому совершенно очевидно, что украинским следственным органам сейчас стоило бы поговорить с самым пророссийским из всех пророссийских политиков нашей страны. Даже Виктор Янукович не дотягивает до такой пророссийскости. Помните, как Путин встречался с ним в Крыму и довольно коротко, а потом долго и демонстративно ужинал с семьей Медведчука, как бы показывая, кого на самом деле он считает украинским президентом?

Да, разговор с этим человеком будет достаточно полезным. Хотя, честно говоря, реальная польза в этом разговоре должна была бы быть до войны. Потому что она бы позволила именно тогда узнать о планах российского политического руководства по вторжению на территорию нашей страны, о том, какую роль в этом вторжении должна сыграть пророссийская агентура, какие у нее есть задачи по борьбе с патриотическими, государственническими силами.

Теперь, когда война уже началась и подходит к своей новой, возможно более опасной и кровопролитной фазе, все эти разговоры с Медведчуком могут дать разве что моральное удовлетворение. Если, конечно, он не обнародует фамилии людей, которые и сегодня могут занимать высокие посты в разных властных структурах, оставаясь при этом агентами российского политического руководства и специальных служб.

Если, конечно, Медведчук и сам осведомлен о существовании этой агентурной сети и ее кадрового состава. Ведь мы знаем, что российские спецслужбы действуют сразу на разных направлениях. И даже такой ценный агент, как Медведчук, может быть неинформированный о других людях, с которыми тесно общаются представители российских специальных служб.

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Украины Путину уже мало

Но, конечно, не арест Медведчука будет определять течение последующих дней украинско-российского противостояния, а именно то, что Владимир Путин, как он подчеркивал, активно готовится к нападению на востоке. И только ли на востоке? И только ли на востоке Украины?

Сегодня (12 апреля – 24 канал) появились сообщения о том, что российскую технику видят возле границ с Финляндией – буквально за несколько дней после того, как финские политики стали всерьез говорить о возможности подачи традиционно нейтральной Финляндии заявки по вступлению в Североатлантический союз.

И это говорит о том, что путинский режим готов к дестабилизации вовсе не только в Украине. И что правду говорил Сергей Лавров, когда подчеркивал, что здесь, на украинской земле, идет война Путина с США. Ну а почему бы такой войне не идти еще и на земли Финляндии, скажите мне, пожалуйста?

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