Суд избрал меру пресечения всем задержанным СБУ членам "Нацкорпуса"

Шевченковский районный суд Киева избрал меры пресечения представителям "Нацкорпуса". Активистов задержали 5 августа по обвинению в рэкете и создании организованной преступной группировки.

Рассматривать дело суд начал еще 6 августа, однако заседание затянулось до ночи. По состоянию на утро 7 августа меры пресечения выбрали в отношении всех задержанных.

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Меры пресечения активистам

Шевченковский районный суд избрал всем 7 представителям "Нацкорпуса" меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Они будут находиться в СИЗО в течение следующих 60 суток.

Под стражей оказались:

Иван Никифоров,

Сергей Козлюк,

Сергей Величко,

Олег Скрипка,

Кирилл Крикунов,

Дмитрий Колесников,

Артем Субочев.

Подозреваемым инкриминируют статьи о создании преступной организации, вымогательстве и противодействие законной хозяйственной деятельности.

Задержание представителей "Нацкорпуса"

СБУ 5 августа ликвидировала преступную группировку, которая занималась рэкетом и угрожала бизнесменам в Харькове.

К преступной группе принадлежали почти 50 человек, а объем прибыли составлял более 1 миллиона гривен ежемесячно.

Злоумышленники действовали по четкой структуре и совершали правонарушения экономического и насильственного характера.

Правоохранители имеют задокументированные случаи, когда преступники вредили имуществу бизнесменов, которые не давали им денег.

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