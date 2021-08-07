Суд избрал меру пресечения всем задержанным СБУ членам "Нацкорпуса"

7 августа 2021 , 10:19
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Источник:

"Громадське"

Шевченковский районный суд Киева избрал меры пресечения представителям "Нацкорпуса". Активистов задержали 5 августа по обвинению в рэкете и создании организованной преступной группировки.

Рассматривать дело суд начал еще 6 августа, однако заседание затянулось до ночи. По состоянию на утро 7 августа меры пресечения выбрали в отношении всех задержанных.

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Меры пресечения активистам

Шевченковский районный суд избрал всем 7 представителям "Нацкорпуса" меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Они будут находиться в СИЗО в течение следующих 60 суток.

Под стражей оказались:

  • Иван Никифоров,
  • Сергей Козлюк,
  • Сергей Величко,
  • Олег Скрипка,
  • Кирилл Крикунов,
  • Дмитрий Колесников,
  • Артем Субочев.

Подозреваемым инкриминируют статьи о создании преступной организации, вымогательстве и противодействие законной хозяйственной деятельности.

Задержание представителей "Нацкорпуса"

  • СБУ 5 августа ликвидировала преступную группировку, которая занималась рэкетом и угрожала бизнесменам в Харькове.
  • К преступной группе принадлежали почти 50 человек, а объем прибыли составлял более 1 миллиона гривен ежемесячно.
  • Злоумышленники действовали по четкой структуре и совершали правонарушения экономического и насильственного характера.
  • Правоохранители имеют задокументированные случаи, когда преступники вредили имуществу бизнесменов, которые не давали им денег.

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Автор: Олег Терещенко