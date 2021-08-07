Суд избрал меру пресечения всем задержанным СБУ членам "Нацкорпуса"
Источник:"Громадське"
Шевченковский районный суд Киева избрал меры пресечения представителям "Нацкорпуса". Активистов задержали 5 августа по обвинению в рэкете и создании организованной преступной группировки.
Рассматривать дело суд начал еще 6 августа, однако заседание затянулось до ночи. По состоянию на утро 7 августа меры пресечения выбрали в отношении всех задержанных.
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Меры пресечения активистам
Шевченковский районный суд избрал всем 7 представителям "Нацкорпуса" меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Они будут находиться в СИЗО в течение следующих 60 суток.
Под стражей оказались:
- Иван Никифоров,
- Сергей Козлюк,
- Сергей Величко,
- Олег Скрипка,
- Кирилл Крикунов,
- Дмитрий Колесников,
- Артем Субочев.
Подозреваемым инкриминируют статьи о создании преступной организации, вымогательстве и противодействие законной хозяйственной деятельности.
Задержание представителей "Нацкорпуса"
- СБУ 5 августа ликвидировала преступную группировку, которая занималась рэкетом и угрожала бизнесменам в Харькове.
- К преступной группе принадлежали почти 50 человек, а объем прибыли составлял более 1 миллиона гривен ежемесячно.
- Злоумышленники действовали по четкой структуре и совершали правонарушения экономического и насильственного характера.
- Правоохранители имеют задокументированные случаи, когда преступники вредили имуществу бизнесменов, которые не давали им денег.
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