Путин серьезно занервничал: может ли российского диктатора ждать сценарий Мадуро

США провели операцию в Венесуэле, захватив лидера страны Николаса Мадуро, чтобы тот предстал перед судом. Тем временем Владимир Путин занервничал и уже усилил меры по своей безопасности.

Ведь теоретически такой сценарий Вашингтон может повторить и с ним. Такое мнение 24 Каналу высказал авиационный эксперт Константин Криволап, отметив, что в Москве действительно растеряны.

Может ли Путина ждать сценарий Мадуро?

Эксперт объяснил, что боевики находились в Венесуэле еще с лета 2025 года и только сейчас удалось провести операцию. В то же время чтобы повторить сценарий с задержкой Мадуро в России, Соединенным Штатам необходимо было бы охватить гораздо большую территорию. Американцы должны были бы отслеживать местонахождение российского диктатора.

Это возможно, для этого нужно большее количество сил. Это бы не был такой локальный конфликт, как в Венесуэле. Надо было бы обходить большое количество средств ПВО и уничтожать их, а это не быстро. Однако я не думаю, что это произойдет, потому что ядерные державы стараются между собой не воевать,

– подчеркнул он.

В то же время, по словам Криволапа, Путину уже доложили, что такая вероятность существует. Поэтому российский диктатор сейчас действует очень осторожно – например, 7 января встречал Рождество в компании российских спецназовцев. Эксперт подытожил, что в Кремле действительно растеряны – там не знают, как реагировать на события в Венесуэле и захват российских танкеров.

Интересно! Захват Мадуро напугал не только россиян, но и Александра Лукашенко. Он вышел с заявлением о том, что, якобы, повторить "венесуэльский сценарий" в Беларуси невозможно, ведь страна имеет план действий для таких случаев.

Захват Мадуро: детали