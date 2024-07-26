Задержание подозреваемого в убийстве Фарион: брифинг главы МВД
Начался брифинг главы МВД относительно убийства Ирины Фарион
Обо всех самых главных заявлениях – читайте в материале 24 Канала.
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Убийство было совершено с дистанции до двух метров. Следствие установило, что во Львове подозреваемый снимал три квартиры. Все дома он выбирал с балконами. Злоумышленник приехал во Львов 9 июля, 14 июля переехал в другую квартиру, а 18 июля, за день до убийства - на третью. Оружие, из которого был совершен смертельный выстрел, пока не нашли. Впрочем, подозреваемый оговорился, что спрятал его. На месте убийства правоохранители нашли пулю со спортивной гильзой. Они отметили, что это небоевая пуля, место ее приобретения устанавливают. По информации от правоохранителей, подозреваемый готовился к убийству в течение 10 дней. Меру пресечения подозреваемому будут избирать в Галицком суде Львова в 13:00. Задержанному злоумышленнику сообщено о подозрении в умышленном убийстве. Прокуратура будет просить содержания под стражей без возможности залога. Министр МВД рассказал, что следующей целью для убийства должен был быть нардеп Максим Бужанский. В телефоне парня нашли доказательства, что он долго и тщательно готовился к преступлению. В частности, в запросах браузера нашли сайты по продаже оружия, тематические новости об Ирине Фарион и книгу "Секретные инструкции ЦРУ и КГБ по сбору фактов, конспирации и дезинформации". О том, откуда подозреваемый брал деньги, сообщат позже. Правоохранители проверяют причастность подозреваемого к неонацистскому движению. Правоохранители сообщили, что обращений в полицию относительно подозрительного лица во дворе дома Фарион, не поступало. У подозреваемого была найдена "прощальная" записка где он просил прощения у своего папы. Впрочем, полный текст записки не показали. В день убийства подозреваемый прогуливался во дворе, где жила Ирины Фарион. За несколько секунд до убийства он надел красные перчатки и выстрелил в нее в то время, когда она ждала автомобиль такси. Через два дня после совершения преступления подозреваемый отправился в Днепр. Среди вещей, которые себе прислал вероятный убийца, была и накладная борода. Расследуется причастность к другим преступлениям. Также правоохранители рассматривают версию причастности к убийству российских спецслужб. Подозреваемый купил все вещи для маскировки еще в мае. Он прислал сам себе посылку с одеждой, в которой маскировался. Сколько работы было сделано для задержания подозреваемого:
Убийство было совершено с дистанции до двух метров.
Следствие установило, что во Львове подозреваемый снимал три квартиры. Все дома он выбирал с балконами.
Злоумышленник приехал во Львов 9 июля, 14 июля переехал в другую квартиру, а 18 июля, за день до убийства - на третью.
Оружие, из которого был совершен смертельный выстрел, пока не нашли. Впрочем, подозреваемый оговорился, что спрятал его.
На месте убийства правоохранители нашли пулю со спортивной гильзой.
Они отметили, что это небоевая пуля, место ее приобретения устанавливают.
По информации от правоохранителей, подозреваемый готовился к убийству в течение 10 дней.
Меру пресечения подозреваемому будут избирать в Галицком суде Львова в 13:00.
Задержанному злоумышленнику сообщено о подозрении в умышленном убийстве. Прокуратура будет просить содержания под стражей без возможности залога.
Министр МВД рассказал, что следующей целью для убийства должен был быть нардеп Максим Бужанский.
В телефоне парня нашли доказательства, что он долго и тщательно готовился к преступлению. В частности, в запросах браузера нашли сайты по продаже оружия, тематические новости об Ирине Фарион и книгу "Секретные инструкции ЦРУ и КГБ по сбору фактов, конспирации и дезинформации".
О том, откуда подозреваемый брал деньги, сообщат позже.
Правоохранители проверяют причастность подозреваемого к неонацистскому движению.
Правоохранители сообщили, что обращений в полицию относительно подозрительного лица во дворе дома Фарион, не поступало.
У подозреваемого была найдена "прощальная" записка где он просил прощения у своего папы. Впрочем, полный текст записки не показали.
В день убийства подозреваемый прогуливался во дворе, где жила Ирины Фарион.
За несколько секунд до убийства он надел красные перчатки и выстрелил в нее в то время, когда она ждала автомобиль такси.
Через два дня после совершения преступления подозреваемый отправился в Днепр.
Среди вещей, которые себе прислал вероятный убийца, была и накладная борода. Расследуется причастность к другим преступлениям.
Также правоохранители рассматривают версию причастности к убийству российских спецслужб.
Подозреваемый купил все вещи для маскировки еще в мае. Он прислал сам себе посылку с одеждой, в которой маскировался.
Сколько работы было сделано для задержания подозреваемого: