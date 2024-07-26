Задержание подозреваемого в убийстве Фарион: брифинг главы МВД

26 июля 2024, 11:16
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Начался брифинг главы МВД относительно убийства Ирины Фарион

Обо всех самых главных заявлениях – читайте в материале 24 Канала.

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12:47, 26 июля

Убийство было совершено с дистанции до двух метров.

12:46, 26 июля

Следствие установило, что во Львове подозреваемый снимал три квартиры. Все дома он выбирал с балконами.

Злоумышленник приехал во Львов 9 июля, 14 июля переехал в другую квартиру, а 18 июля, за день до убийства - на третью.

12:43, 26 июля

Оружие, из которого был совершен смертельный выстрел, пока не нашли. Впрочем, подозреваемый оговорился, что спрятал его.

12:42, 26 июля

На месте убийства правоохранители нашли пулю со спортивной гильзой.

Они отметили, что это небоевая пуля, место ее приобретения устанавливают.

12:42, 26 июля

По информации от правоохранителей, подозреваемый готовился к убийству в течение 10 дней.

12:41, 26 июля

Меру пресечения подозреваемому будут избирать в Галицком суде Львова в 13:00.

12:38, 26 июля

Задержанному злоумышленнику сообщено о подозрении в умышленном убийстве. Прокуратура будет просить содержания под стражей без возможности залога.

11:49, 26 июля

Министр МВД рассказал, что следующей целью для убийства должен был быть нардеп Максим Бужанский.

11:41, 26 июля

В телефоне парня нашли доказательства, что он долго и тщательно готовился к преступлению. В частности, в запросах браузера нашли сайты по продаже оружия, тематические новости об Ирине Фарион и книгу "Секретные инструкции ЦРУ и КГБ по сбору фактов, конспирации и дезинформации".
 

11:39, 26 июля

О том, откуда подозреваемый брал деньги, сообщат позже.

11:38, 26 июля

Правоохранители проверяют причастность подозреваемого к неонацистскому движению.

11:37, 26 июля

Правоохранители сообщили, что обращений в полицию относительно подозрительного лица во дворе дома Фарион, не поступало.

11:35, 26 июля

У подозреваемого была найдена "прощальная" записка где он просил прощения у своего папы. Впрочем, полный текст записки не показали.

11:34, 26 июля

В день убийства подозреваемый прогуливался во дворе, где жила Ирины Фарион.

За несколько секунд до убийства он надел красные перчатки и выстрелил в нее в то время, когда она ждала автомобиль такси.
 

11:28, 26 июля

Через два дня после совершения преступления подозреваемый отправился в Днепр.

11:26, 26 июля

Среди вещей, которые себе прислал вероятный убийца, была и накладная борода. Расследуется причастность к другим преступлениям.

Также правоохранители рассматривают версию причастности к убийству российских спецслужб.

11:24, 26 июля

Подозреваемый купил все вещи для маскировки еще в мае. Он прислал сам себе посылку с одеждой, в которой маскировался.

11:17, 26 июля

Сколько работы было сделано для задержания подозреваемого:

  • было допрошено 900 свидетелей;
  • назначено 22 судебные экспертизы;
  • отработано 80 человек, что были похожи по внешности;
  • проанализировано 170 видео с камер наблюдения.

Автор: Ярослав Погончук