Задержание подозреваемого в убийстве Фарион: брифинг главы МВД

Начался брифинг главы МВД относительно убийства Ирины Фарион

Обо всех самых главных заявлениях – читайте в материале 24 Канала.

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