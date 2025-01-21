Могут ли военнообязанных удерживать в здании ТЦК: объяснение юристов

Мужчины призывного возраста часто заявляют о том, что их принудительно удерживают в ТЦК. Адвокаты объяснили, являются ли такие действия законными.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на юридическую компанию INSEININ. Юристы отмечают, что сейчас работники ТЦК контролируют прохождение комиссии из-за массовой неявки на медосмотр, а также особенно проблемным является вопрос неявки по "боевой" повестке.

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Может ли ТЦК задерживать военнообязанных

Адвокаты отмечают, что военнообязанные должны по вызову от ТЦК прибыть на ВВК. Если повестка игнорируется, то это считается уклонением от воинского учета. Такие действия предусматривают административную и уголовную ответственность.

Из-за игнорирования повестки, говорят юристы, полиция может осуществлять админрозшук и доставку таких лиц в районный ТЦК.

Абсолютно законным может быть задержание только в случае нарушения правил воинского учета в реестре военнообязанных, отсутствия военно-учетного документа, неявки по повестке, игнорирование прохождения ВВК, а также, если военнообязанный не состоит на воинском учете или снят с него.

Если лицо не нарушило ничего из этого перечня, значит, закон не предусматривает его административного задержания. А значит, адвокаты отмечают, ТЦК не могут принудительно удерживать призывников.

Центры комплектования и социальной поддержки не являются правоохранительными органами. Они – подразделение ВСУ и имеют полномочия только вести воинский учет и проводить призыв.

В случае, если работники ТЦК и СП фиксируют незаконные действия военнообязанных, они имеют право на привлечение таких нарушителей к административной или уголовной ответственности. Но принудительная мобилизация или содержание в помещении ТЦК и СП не должны применяться как санкция,

– объясняют юристы.

Они добавляют, что военнообязанные, которые были доставлены в ТЦК и отказываются проходить ВВК, могут написать письменный отказ и требовать немедленно отпустить их.

А в случае принудительного задержания они могут обратиться в полицию.

В то же время адвокаты отмечают, что призывникам не стоит рассчитывать на освобождение из помещения ТЦК и дальнейшее уклонение от мобилизации, ведь есть только два варианта – или выполнения воинского долга, или привлечения к уголовной ответственности.