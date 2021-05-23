Президент Литвы Гитанас Науседа уже среагировал на произошедшее и сказал, что поднимет этот вопрос на заседании Совета Европы. Дело в том, что большинство пассажиров рейса – граждане Литвы.
Напомним Из-за "минирования": в Минске посадили самолет, чтобы задержать основателя NEXTA
Беларусь несет угрозу гражданской авиации
В МИД Литвы вызвали временного поверенного в делах Беларуси. От него требуют, чтобы всех задержанных немедленно освободили.
Более того, президент Литвы призывает Европейский Союз и НАТО отреагировать на такие действия Беларуси. Они несут угрозу безопасности гражданской авиации и должны сразу же быть осуждены.
Требую немедленно освободить задержанного и разрешить ему продолжить путешествие в Вильнюс. Обращаюсь к союзникам НАТО и ЕС немедленно реагировать на угрозу, которую несет белорусский режим международной гражданской авиации,
– написал Науседа.
Между тем советник президента Литвы заявил, что "белорусская операция" по посадке самолета была заранее спланирована, а Беларусь знала, кто находится на борту.
Что на это говорят в Министерстве обороны Беларуси
Андрей Гурцевич, представитель белорусских войск противовоздушной обороны, уже прокомментировал СМИ возвращение пассажирского самолета с границы с Литвой.
Как он утверждает, экипаж Ryanair сам требовал посадки в Минске, и произошло это якобы из-за бомбы. Тогда для конвоя полетел истребитель.
Задержание Протасевича: главное
- В аэропорту "Минск" 23 мая приземлился самолет компании Ryanair, который выполнял рейс "Афины – Вильнюс".
- Самолет внезапно подал сигнал бедствия и после этого поменял курс.
- В Минске самолет проверили, но взрывчатку не нашли. А вот пассажиров отправили на повторный осмотр.
- Среди них был журналист Роман Протасевич, который до этого инцидента сообщил, что в Афинах за ним следили.
- Оппозиционерка Светлана Тихановская уже заявила, что посадка самолета – это ничто иное, как операция спецслужб для того, чтобы задержать активиста Протасевича.
- Ранее основателей NEXTA обвинили, в частности, в организации массовых беспорядков.