Президент Литвы Гитанас Науседа уже среагировал на произошедшее и сказал, что поднимет этот вопрос на заседании Совета Европы. Дело в том, что большинство пассажиров рейса – граждане Литвы.

Напомним Из-за "минирования": в Минске посадили самолет, чтобы задержать основателя NEXTA

Беларусь несет угрозу гражданской авиации

В МИД Литвы вызвали временного поверенного в делах Беларуси. От него требуют, чтобы всех задержанных немедленно освободили.

Более того, президент Литвы призывает Европейский Союз и НАТО отреагировать на такие действия Беларуси. Они несут угрозу безопасности гражданской авиации и должны сразу же быть осуждены.

Требую немедленно освободить задержанного и разрешить ему продолжить путешествие в Вильнюс. Обращаюсь к союзникам НАТО и ЕС немедленно реагировать на угрозу, которую несет белорусский режим международной гражданской авиации,

– написал Науседа.

Между тем советник президента Литвы заявил, что "белорусская операция" по посадке самолета была заранее спланирована, а Беларусь знала, кто находится на борту.

Напомним. В ноябре 2020 года Комитет госбезопасности Беларуси внес в список людей, причастных к терроризму, двоих основателей телеграм-канала NEXTA, среди которых Роман Протасевич. Обоих подозревают в организации массовых беспорядков. За это им грозит до 15 лет за решеткой. Поскольку Протасевич проживал в Польше, Беларусь даже просила ее выдать и экстрадировать Протасевича.

Что на это говорят в Министерстве обороны Беларуси

Андрей Гурцевич, представитель белорусских войск противовоздушной обороны, уже прокомментировал СМИ возвращение пассажирского самолета с границы с Литвой.

Как он утверждает, экипаж Ryanair сам требовал посадки в Минске, и произошло это якобы из-за бомбы. Тогда для конвоя полетел истребитель.

Задержание Протасевича: главное