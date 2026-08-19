Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Что известно о задержании вражеских агентов?

Контрразведчики задержали двух иностранцев, которые подожгли опорную электроподстанцию в Черновцах. Разоблачить и задержать злоумышленников удалось по горячим следам в течение суток после совершения преступления.

По данным расследования, фигурантами оказались граждане одной из стран Ближнего Востока. Мужчины искали легкий заработок в социальных сетях, где на них и вышли представители российских спецслужб. За денежное вознаграждение иностранцы согласились уничтожить объект, который питает часть критической и социальной инфраструктуры областного центра.

В начале августа злоумышленники прибыли в Черновцы и провели разведку территории вокруг подстанции, ища места для скрытого проникновения. Впоследствии агенты облили бензином трансформаторы и прилегающий участок, устроили пожар и скрылись с места происшествия.

Следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении в совершенном покушении на диверсию, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. В настоящее время судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее украинские спецслужбы разоблачили жителя Кропивницкого, который работал на российские спецслужбы и собирал данные для новых ударов по энергетической инфраструктуре города. По заданию куратора он фотографировал нефтебазы, топливные склады, электростанции, позиции ПВО и передавал врагу их координаты и результаты предыдущих атак. Во время обыска у него изъяли телефон с доказательствами сотрудничества с РФ. Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения, он находится под стражей и может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Кроме того, СБУ задержала в Одессе агента российской военной разведки, который собирал данные об украинских военных объектах для подготовки ударов по городу. Он фотографировал места расположения военных, техники, РЛС, ПВО и маршруты мобильных огневых групп, а также фиксировал последствия предыдущих атак. Мужчину задержали во время попытки сфотографировать закрытый военный объект. Ему сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения, суд отправил его под стражу без права залога. Теперь ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.