СБУ задержала мобилизовавшегося в ВСУ эксадвоката, который "сливал" позиции украинской армии

Украинская контрразведка разоблачила российского шпиона, который намеренно вступил в ряды армии для сбора секретных данных. Мужчина пытался передать врагу координаты дислокации и маршруты передвижения подразделения десантников.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Что известно о задержании предателя?

Злоумышленником оказался бывший адвокат, действовавший в Харьковской области. По заданию российской спецслужбы он мобилизовался в одну из элитных бригад Десантно-штурмовых войск, чтобы шпионить изнутри боевого соединения.

Выяснилось, что в начале полномасштабной войны мужчина уже отбыл тюремный срок за незаконное распространение информации о работе Сил обороны. После освобождения с ним через мессенджер связался сотрудник ФСБ. Россиянин предложил сотрудничество, пообещав в обмен эвакуировать агента на территорию страны-агрессора.

Получив инструкции, фигурант поступил на службу, чтобы наводить вражеский огонь на украинские позиции. Он собирал данные о дислокации своего подразделения, однако контрразведчики действовали на опережение. Благодаря этому удалось не только защитить воинов, но и сорвать боевые операции россиян на восточном фронте.



Задержание российского агента / СБУ

В ходе обысков у задержанного нашли смартфон с доказательствами переписки с куратором. В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Мужчина находится под стражей без права на залог, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали, что в Полтавской области СБУ задержала мобилизованного, который наводил вражеский огонь на собственный батальон. Мужчина самовольно покинул часть, нашел кураторов в Telegram и вернулся на службу специально для сбора разведданных.

А перед этим в Харьковской области был задержан разоблачили еще одного бойца, который сливал информацию о позициях под Волчанском через сайты знакомств, общаясь с виртуальной "девушкой", созданной российскими спецслужбами.