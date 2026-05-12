Охотился на ПВО и наводил ракеты: СБУ задержала российского агента в Одессе

В Одессе задержали еще одного агента России, который передавал координаты для ракетных ударов по городу. Злоумышленник также собирал данные о расположении украинской противовоздушной обороны.

Теперь предателю грозит пожизненное заключение. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Смотрите также Пытался убить чиновника ВСУ до "9 мая": СБУ задержала российского киллера

Что известно о задержании российского агента?

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала в Одессе еще одного российского агента, который корректировал воздушные удары России по городу и собирал информацию о позициях украинской ПВО.

По данным следствия, злоумышленником оказался местный мастер по ремонту компьютерной техники, которого российские спецслужбы завербовали через профиль в тик токе, использовав фейковый аккаунт иностранной журналистки. На контакт с ним вышли через его прокремлевские сообщения в соцсетях.

После вербовки агент получил задание отслеживать расположение зенитно-ракетных комплексов, радиолокационных станций и мобильных огневых групп, обороняющих Одессу. Для этого он передвигался по городу на мопеде и фиксировал координаты потенциальных целей на цифровых картах. Собранные данные он хранил в телефоне и передавал куратору из России через анонимные чаты в мессенджере, координируя действия с помощью текстовых и голосовых сообщений.

Сообщения, которые российский агент передавал через мессенджеры / Фото СБУ

Во время обыска у подозреваемого изъяли мобильный телефон с доказательствами его сотрудничества с врагом. Ему сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.



Предатель передавал информацию о стратегических объектах в Одессе / Фото СБУ

Как Россия чаще всего вербует украинцев для сотрудничества с врагом?

Российские спецслужбы обычно вербуют украинцев через сочетание манипуляций, обещаний денег и шантажа. Они ищут уязвимых людей – тех, кто имеет финансовые трудности, находится под давлением или легко поддается влиянию.

Чаще всего вербовка происходит через соцсети и мессенджеры, в частности телеграмм. Сначала предлагают простые задачи – сделать фото объектов, расклеить листовки или нарисовать граффити, а впоследствии могут втягивать в более серьезные преступления. Также активно используется обещание "быстрых денег", которые часто вообще не выплачиваются.

Отдельно применяют шантаж и психологическое давление, а также пытаются привлекать подростков, постепенно подталкивая их к опасным действиям. Основные цели – диверсии, корректировка ударов по военным объектам и ПВО, а также теракты против госучреждений.

Что известно о других случаях разоблачения агентов, работавших на врага?

СБУ разоблачила сразу нескольких агентов России в разных регионах Украины, которые действовали против государства во время полномасштабной войны. Среди них – 23-летняя жительница Одесской области, которая по заданию российских спецслужб готовила теракт в Житомире и была задержана при подготовке взрывчатки. Сейчас она находится под стражей и может получить пожизненное заключение за государственную измену.

Кроме того, в Запорожье СБУ задержала корректировщика российских ударов, который маскировался под пожилого мужчину и собирал данные для атак по городу. Ему также инкриминируют государственную измену в условиях военного положения.

Еще одного агента разоблачили в Черкасской области – им оказался студент, которого российские спецслужбы завербовали из-за обещания "легких денег". Он передавал координаты объектов энергетической инфраструктуры, помогая врагу планировать удары.