Максима Кривоша, который захватил людей в автобусе в центре Луцка, задержали. К счастью, жертв и пострадавших нет. Однако возникают вопросы относительно процесса освобождения заложников при участии БТРа.

Бывший начальник управления криминальной разведки МВД Украины Валерий Кур в эфире 24 канала сказал, что выносить сейчас обвинения правоохранителям трудно.

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Он считает, что ошибкой можно назвать то, что на переговоры с террористом посылали очень серьезного руководителя полиции, но это должен делать опытный коммуникатор. Ставить под угрозу жизнь такого профессионала – нельзя.

Справка. Террорист разрешил передать заложникам воду и еду, это сделал первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль. Однако, когда он подошел во второй раз к автобусу, чтобы договориться выпустить хотя бы ребенка, мужчина в ответ выстрелил.

"Очень плохо, что на переговоры посылают работников такого уровня, очень серьезных руководителей. Для этого должны быть специальные люди. Я не думаю, что тот полицейский, который пришел, хотя я знаю о его профессионализме, умеет так же хорошо говорить. То есть коммуникатор не должен быть не полицейским, это должен быть профессионал", – отметил Кур.

Почему БТР приехал после задержания

По его словам, ситуация была непредсказуемой, и только правоохранители знают, почему спецназ приехал уже после задержания террориста.

"Я здесь не оправдываю сотрудников полиции, а говорю, когда мы находимся на линии огня, где происходит процесс задержания, то очень много зависит от мудрости правоохранителей. Победителей не судят, значит это был оптимальный вариант", – сказал он.

В то же время Кур похвалил действия президента Владимира Зеленского, ведь он взял на себя большую ответственность.

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"Сегодня честь и хвала президенту. Поверьте, он поступил совершенно не по нашему протоколу, он поступил, как человек, он взял на себя ответственность, а все остальные, которые были указаны, молчали, решая брать или не брать на себя ответственность. Я думаю, что в этой операции все было сделано на благо людей. Мы поняли, что террорист шел на переговоры, если он согласился с президентом говорить, то надо было контактировать, и они это делали", – добавил экс-начальник управления криминальной разведки МВД Украины.

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