Плохо, что на переговоры шел замглавы Нацполиции, - эксперт о задержании террориста в Луцке
Максима Кривоша, который захватил людей в автобусе в центре Луцка, задержали. К счастью, жертв и пострадавших нет. Однако возникают вопросы относительно процесса освобождения заложников при участии БТРа.
Бывший начальник управления криминальной разведки МВД Украины Валерий Кур в эфире 24 канала сказал, что выносить сейчас обвинения правоохранителям трудно.
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Он считает, что ошибкой можно назвать то, что на переговоры с террористом посылали очень серьезного руководителя полиции, но это должен делать опытный коммуникатор. Ставить под угрозу жизнь такого профессионала – нельзя.
"Очень плохо, что на переговоры посылают работников такого уровня, очень серьезных руководителей. Для этого должны быть специальные люди. Я не думаю, что тот полицейский, который пришел, хотя я знаю о его профессионализме, умеет так же хорошо говорить. То есть коммуникатор не должен быть не полицейским, это должен быть профессионал", – отметил Кур.
Почему БТР приехал после задержания
По его словам, ситуация была непредсказуемой, и только правоохранители знают, почему спецназ приехал уже после задержания террориста.
"Я здесь не оправдываю сотрудников полиции, а говорю, когда мы находимся на линии огня, где происходит процесс задержания, то очень много зависит от мудрости правоохранителей. Победителей не судят, значит это был оптимальный вариант", – сказал он.
В то же время Кур похвалил действия президента Владимира Зеленского, ведь он взял на себя большую ответственность.
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"Сегодня честь и хвала президенту. Поверьте, он поступил совершенно не по нашему протоколу, он поступил, как человек, он взял на себя ответственность, а все остальные, которые были указаны, молчали, решая брать или не брать на себя ответственность. Я думаю, что в этой операции все было сделано на благо людей. Мы поняли, что террорист шел на переговоры, если он согласился с президентом говорить, то надо было контактировать, и они это делали", – добавил экс-начальник управления криминальной разведки МВД Украины.
Захват заложников в Луцке: коротко о главном
- Террорист 21 июля утром сам позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
- Террорист пригрозил взорвать себя и всех пассажиров. Он отметил, что у него есть гранаты и другое оружие.
- Мужчина называет себя Максимом Плохим, но его настоящее имя Кривош Максим Степанович.
- В соцсетях он выдвинул требования: все чиновники Украины, религиозные и политические деятели должны обнародовать текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе".
- По факту вышеупомянутых событий полиция открыла уголовное производство по статье о захвате заложников. Впоследствии СБУ открыла дело по статье о теракте.
- Вечером 21 июля после более чем 12 часов переговоров, в частности с президентом Зеленским, террорист сам сдался и отпустил всех заложников. К счастью, жертв и пострадавших нет.