Максима Кривоша, який захопив людей в автобусі у центрі Луцька, затримали. На щастя, жертв та постраждалих немає. Однак виникають питання щодо процесу звільнення заручників за участі БТРу.

Колишній начальник управління кримінальної розвідки МВС України Валерій Кур в ефірі 24 каналу сказав, що виносити зараз звинувачення правоохоронцям важко.

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Він вважає, що помилкою можна назвати те, що на переговори з терористом посилали дуже серйозного керівника поліції, але це мав робити досвідчений комунікатор. Ставити під загрозу життя такого професіонала – не можна.

Довідка. Терорист довзолив передати заручникам воду та їжу, це зробив перший заступник глави Національної поліції Євген Ковал. Однак, коли він підійшов вдруге до автобуса, щоб домовитися випустити хоча би дитину, чоловік у відповідь вистрілив.

"Дуже погано, що на переговори посилають працівників такого рівня, дуже серйозних керівників. Для цього мають бути спеціальні люди. Я не думаю, що той поліцейський, який прийшов, хоча я знаю про його професіоналізм, вміє так само добре говорити. Тобто комунікатор не має бути не поліцейський, це має бути професіонал", – зазначив Кур.

Чому БТР приїхав після затримання

За його словами, ситуація була непередбачуваною, і лише правоохоронці знають, чому спецназ приїхав вже після затримання терориста.

"Я тут не виправдовою співробітників поліції, а кажу, коли ми перебуваємо на лінії вогню, де відбувається процес затримання, то дуже багато залежить від мудрості правоохоронців. Переможців не засуджують, значить це був найоптимальніший варіант", – сказав він.

Водночас Кур похвалив дії президента Володимира Зеленського, адже він взяв на себе велику відповідальність.

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"Сьогодні честь і хвала президенту. Повірте, він вчинив абсолютно не по нашому протоколу, він вчинив, як людина, він взяв на себе відповідальність, а всі інші, які були вказані, мовчали, вирішуючи брати чи не брати на себе відповідальність. Я думаю, що в цій операції все було зроблено на благо людей. Ми зрозуміли, що терорист йшов на переговори, якщо він погодився з президентом говорити, то треба було контактувати, і вони це робили", – додав ексначальник управління кримінальної розвідки МВС України.

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