Мог готовить диверсии: в Германии задержали украинца, подозреваемого в шпионаже

В Германии арестовали 33-летнего гражданина Украины, которого подозревают в шпионской деятельности в интересах иностранной разведки. По версии следствия, он фотографировал территорию оборонного предприятия.

Об этом сообщили Генеральная прокуратура Мюнхена и Баварское государственное управление уголовной полиции.

Что известно о задержании украинца?

По данным следствия, мужчина мог действовать в качестве так называемого "агента низкого уровня" (Low-Level-Agent) по поручению иностранной разведывательной службы. Правоохранители полагают, что в июне 2026 года он сфотографировал территорию одного из оборонных предприятий в Баварии и передал снимки своему куратору для возможной подготовки диверсионных действий.

3 августа следственный судья Районного суда Мюнхена выдал ордер на арест подозреваемого. В тот же день его взяли под стражу, где он находится в настоящее время.

В немецких правоохранительных органах поясняют, что так называемых "агентов низкого уровня" часто вербуют через социальные сети для выполнения несложных задач, в частности сбора информации или фотографирования объектов. Обычно они не знают полной цели операции и нередко контактируют не напрямую с сотрудниками спецслужб, а через посредников.

В прокуратуре отмечают, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году в Германии существенно возросло количество случаев подозрительной агентурной деятельности и угроз, связанных с возможными диверсиями. В то же время вина задержанного еще не доказана, а расследование по делу продолжается.

Напомним, в апреле 2026 года Министерство обороны Германии ввело запрет на использование личных смартфонов, планшетов и смарт-часов во время совещаний и работы с информацией, имеющей гриф секретности. Причиной стали растущая угроза шпионажа и кибератак, прежде всего со стороны России, а также риск заражения личных гаджетов шпионским программным обеспечением. В ведомстве отмечают, что новые правила должны усилить защиту конфиденциальных военных данных.