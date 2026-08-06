Про це повідомили Генеральна прокуратура Мюнхена та Баварське державне управління кримінальної поліції.

Що відомо про затримання українця?

За даними слідства, чоловік міг діяти як так званий "агент низького рівня" (Low-Level-Agent) за дорученням іноземної розвідувальної служби. Правоохоронці вважають, що у червні 2026 року він зробив фотографії території одного з оборонних підприємств у Баварії та передав їх своєму куратору для можливої підготовки диверсійних дій.

3 серпня слідчий суддя Районного суду Мюнхена видав ордер на арешт підозрюваного. Того ж дня його взяли під варту, де він перебуває нині.

У німецьких правоохоронних органах пояснюють, що так званих "агентів низького рівня" часто вербують через соціальні мережі для виконання нескладних завдань, зокрема збору інформації чи фотографування об'єктів. Зазвичай вони не знають повної мети операції та нерідко контактують не безпосередньо зі співробітниками спецслужб, а через посередників.

У прокуратурі зазначають, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році в Німеччині суттєво зросла кількість випадків підозрілої агентурної діяльності та загроз, пов'язаних із можливими диверсіями. Водночас провину затриманого ще не доведено, а розслідування у справі триває.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Міністерство оборони Німеччини запровадило заборону на використання особистих смартфонів, планшетів і смартгодинників під час нарад та роботи з інформацією, що має гриф секретності. Причиною стали зростання загрози шпигунства та кібератак, насамперед з боку Росії, а також ризик зараження приватних гаджетів шпигунським програмним забезпеченням. У відомстві наголошують, що нові правила мають посилити захист конфіденційних військових даних.