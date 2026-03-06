Украинских консулов до сих пор не допустили к захваченным инкассаторам в Венгрии, – Сибига

В Будапеште взяли в заложники семерых украинских инкассаторов, которые следовали транзитом между Австрией и Украиной и перевозили наличные. Сейчас власти Венгрии не комментируют ситуацию и не допускают украинских консулов к захваченным работникам Ощадбанка.

Об этом проинформировал глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Что известно о захваченных инкассаторах и могут ли они получить помощь?

Что известно о захваченных инкассаторах и могут ли они получить помощь?

Согласно официальному заявлению Ощадбанка, 5 марта в Венгрии безосновательно задержали два инкассаторских автомобиля банка, которые сопровождали семь сотрудников бригады инкассации.

Они осуществляли плановую перевозку иностранной валюты и банковских металлов по контракту между Raiffeisen Bank Austria и Ощадбанком Украины. В машинах находилось около 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.

По данным GPS, задержанные авто сейчас находятся в центре Будапешта вблизи одной из венгерских силовых структур.

Украинские консулы до сих пор не имеют доступа к семи гражданам Украины, захваченных в заложники в Будапеште. Венгерская сторона не предоставила никаких объяснений,

– заявил Сибига.

В то же время представители Национальной налоговой и таможенной службы Венгрии утверждают, что инкассаторов Ощадбанка задержали в Венгрии якобы в рамках расследования по отмыванию средств.

Они убеждают, что заранее проинформировали украинских коллег о начале соответствующей процедуры, но, по их словам, никакой реакции или ответа с украинской стороны не поступило.

Какая предыстория?