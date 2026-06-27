В деле о захвате инкассаторов Ощадбанка требуют ареста Орбана

Венгерский адвокат Лорант Горват, защищающий украинских инкассаторов Ощадбанка, требует одновременно с вручением подозрения задержать и взять под стражу экс-премьера Венгрии Орбана и ряд других бывших высокопоставленных чиновников.

Об этом сообщает издание 24.hu со ссылкой на ходатайство, которое оказалось в его распоряжении.

Читайте также "Взяли заложников и похитили деньги": главное о задержании украинских инкассаторов в Венгрии

Что говорит адвокат инкассаторов Ощадбанка?

Горват в ходатайстве обвиняет Орбана, бывшего руководителя Центра по борьбе с терроризмом Яноша Гайду, бывшего госсекретаря по вопросам надзора за службами национальной безопасности Орша Фаркаша и бывшего заместителя руководителя по уголовным и правоохранительным вопросам налогово-таможенной службы Тамаша Деметера в семи преступных эпизодах.

Среди обвинений – незаконное лишение свободы с отягчающими обстоятельствами, в частности пытками с целью получения признаний.

Своё требование правозащитник обосновывает обнародованными в СМИ материалами прокуратуры, которые ранее опубликовало издание 444. По данным журналистов, в этих документах подчеркивалась необходимость допросить Орбана и других бывших чиновников, а также проверить их возможную причастность к делу украинских инкассаторов.

Горват подчеркнул, что следователи должны установить, были ли действия в отношении инкассаторов основаны на законных основаниях уголовного процесса или являлись следствием политических или правительственных интересов.

По словам адвоката, если задержания, допросы или выдворение украинцев произошли без законных оснований, а исключительно во исполнение заранее принятого указания, это является незаконным лишением свободы. Такое преступление подпадает под статью 304 Уголовного кодекса Венгрии.

По мнению Горват, упомянутые люди могут препятствовать следствию, а это может служить основанием для их задержания и, в зависимости от обстоятельств, подачи ходатайства о заключении под стражу.

Напомним, что в ночь на 6 марта в Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля Ощадбанка и семерых граждан Украины. Они осуществляли транзитную перевозку материальных ценностей через Будапешт: 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.

Национальная налоговая и таможенная комиссия Венгрии заявила, что инкассаторов задержали по подозрению в "отмывании денег".

Вечером заложников удалось вернуть. Один из них после допроса венгерскими службами попал в больницу.

А уже 12 марта Венгрия вернула инкассаторские машины, но поврежденные.

Наличные деньги и золото остались под арестом в Венгрии. Только 6 мая их передали Украине.

Кроме того, как писало издание Telex, захват инкассаторов был личным решением Виктора Орбана. При этом достаточных юридических оснований для этой операции не было. Так тогдашний премьер-министр Венгрии хотел отомстить за перебои с поставками нефти по трубопроводу "Дружба".