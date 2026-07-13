Экс-командир 155-й бригады задержан: его подозревают в убийстве братьев в Киевской области

Громкий уголовный скандал всколыхнул общество после появления информации о причастности военнослужащих 155-й ОМБр к расправе над гражданскими лицами в Киевской области. Правоохранительные органы раскрыли подробности преступления, мотивом которого стала обычная бытовая месть.

Информацию о задержании бывшего командира бригады подтвердил президент Зеленский.

Что известно о задержании Лучанова?

13 июля 2026 года в Киеве правоохранители задержали бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова.



Задержание подозреваемого в расправе над гражданскими / Фото полиции

Военный подозревается в организации похищения и умышленного убийства двух гражданских граждан, что стало следствием личного конфликта.

"Оперативщики, криминальные аналитики и следователи полиции Киевщины проработали десятки камер видеонаблюдения, проанализировали маршруты передвижения транспортных средств, установили использованные автомобили и собрали доказательства, позволившие поэтапно воспроизвести хронологию преступления", – говорится в сообщении полиции.

Военного подозревают в организации похищения и умышленного убийства двух гражданских лиц, что стало следствием личного конфликта.

Задержание фигуранта произошло непосредственно в столице. После того как его подчиненных начали задерживать по подозрению в совершении тяжкого преступления, экс-комбриг самовольно покинул воинскую часть, фактически уйдя в самовольное отсутствие, и пытался скрываться от следствия.

На момент проведения спецоперации в Дарницком и Печерском районах Киева он передвигался по городу на автомобиле в сопровождении своего адвоката.

По словам Зеленского, задержаны уже 10 военных по делу о похищении и убийстве гражданских в Киевской области.

Это дело, которое касается не одной общины и не только Киевщины. Установить полную правду и привлечь к ответственности всех виновных – это необходимость всей страны. Так и будет,

– подчеркнул Зеленский.

Кто стал жертвами преступления и где нашли тела?

Журналистам удалось установить личности жертв этого жестокого преступления. Ими оказались родные братья Максим и Роман Мосейчуки. Как отмечают СМИ, тела убитых мужчин уже найдены. 12 июля правоохранители провели процедуру эксгумации на территории Полтавской области, хотя некоторые источники указывают на соседнюю Днепропетровскую область.

Точное место захоронения пока держится следствием в тайне из соображений безопасности и для проведения необходимых судебно-медицинских экспертиз.

Следствие установило, что мотивом расправы стал банальный бытовой конфликт. Инцидент берет свое начало в селе Калиновка Белоцерковского района Киевской области. Именно там проживали семьи Лучанова и погибших братьев.

По предварительным данным, неизвестные лица якобы оскорбили жену комбрига. Реагируя на эту ситуацию, офицер отдал прямой приказ своим подчиненным военнослужащим "наказать" обидчиков. После того как дело получило огласку, семья подозреваемого поспешно покинула этот населенный пункт.

Что известно о прошлом Станислава Лучанова?

Что касается биографии главного подозреваемого, Станислав Лучанов возглавил вновь созданную 155-ю отдельную механизированную бригаду (воинская часть А5001) относительно недавно, в феврале 2026 года. До этого он занимал должность начальника штаба 425-го отдельного штурмового полка "Скала".

Летом 2024 года офицер был награжден орденом "За мужество" III степени. Интересно, что ранее он уже фигурировал в громком скандале, связанном с избиением солдата в мае 2026 года, однако тогда командование опровергло его личное участие в инциденте.

Реагируя на последние события, командование полка "Скала" выступило с официальным заявлением. Военные призвали представителей СМИ не ассоциировать преступления Лучанова с их подразделением. Они четко подчеркнули, что похищение и убийство гражданских лиц произошло уже после его перевода в 155-ю ОМБр, поэтому полк полностью дистанцируется от действий своего бывшего начальника штаба.