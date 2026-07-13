Інформацію про затримання екс-командира бригади підтвердив президент Зеленський.

Що відомо про затримання Лучанова?

13 липня 2026 року у Києві правоохоронці затримали колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова.



Затримання підозрюваного в розправі над цивільними / Фото поліції

Військового підозрюють в організації викрадення та умисного вбивства двох цивільних громадян, що стало наслідком особистого конфлікту.

"Оперативники, кримінальні аналітики та слідчі поліції Київщини опрацювали десятки камер відеоспостереження, проаналізували маршрути пересування транспортних засобів, встановили використані автомобілі та зібрали докази, які дозволили поетапно відтворити хронологію злочину", – йдеться у повідомленні поліції.

Затримання фігуранта відбулося безпосередньо в столиці. Після того, як його підлеглих почали затримувати за підозрою у скоєнні тяжкого злочину, екс-комбриг самовільно залишив військову частину, фактично пішовши у СЗЧ, та намагався переховуватися від слідства.

На момент проведення спецоперації в Дарницькому та Печерському районах Києва він пересувався містом на автомобілі у супроводі свого адвоката.

Наразі, за словами Зеленського, затримано вже 10 військових у справі про викрадення й убивство цивільних на Київщині.

Це справа, яка стосується не однієї громади і не однієї тільки Київщини. Встановити повну правду та притягнути до відповідальності всіх винних – це потреба всієї країни. Так і буде,

– підкреслив Зеленський.

Хто став жертвами злочину та де знайшли тіла?

Журналістам вдалося з'ясувати особи жертв цього жорстокого злочину. Ними виявилися рідні брати Максим та Роман Мосейчуки. Як зазначають у медіа, тіла вбитих чоловіків вже знайдено. 12 липня правоохоронці провели процедуру ексгумації на території Полтавської області, хоча деякі джерела вказують на суміжну Дніпропетровську область.

Точне місце поховання наразі тримається слідством у таємниці з міркувань безпеки та для проведення необхідних судово-медичних експертиз.

Слідство встановило, що мотивом для розправи став банальний побутовий конфлікт. Інцидент бере свій початок у селі Калинівка Білоцерківського району Київської області. Саме там проживали родини Лучанова та загиблих братів.

За попередніми даними, невідомі особи нібито образили дружину комбрига. Реагуючи на цю ситуацію, офіцер віддав прямий наказ своїм підлеглим військовослужбовцям "покарати" кривдників. Після того, як справа набула розголосу, родина підозрюваного поспіхом виїхала з цього населеного пункту.

Що відомо про минуле Станіслава Лучанова?

Щодо бекграунду головного підозрюваного, Станіслав Лучанов очолив новостворену 155-ту окрему механізовану бригаду (військова частина А5001) відносно нещодавно, у лютому 2026 року.

До цього він обіймав посаду начальника штабу 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Влітку 2024 року офіцер був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня. Цікаво, що раніше він вже фігурував у гучному скандалі, пов'язаному з побиттям солдата у травні 2026 року, проте тоді командування спростувало його особисту участь в інциденті.

Реагуючи на останні події, командування полку "Скеля" виступило з офіційною заявою. Військові закликали представників медіа не асоціювати злочини Лучанова з їхнім підрозділом. Вони чітко наголосили, що викрадення та вбивство цивільних громадян відбулися вже після його переведення до 155-ї ОМБр, тому полк повністю відмежовується від дій свого колишнього начальника штабу.