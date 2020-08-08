Посол России в Беларуси взялся комментировать задержание вагнеровцев: мол, было бы неплохо освободить задержанных в Беларуси граждан России. Ведь они, бедные, совсем не понимают, за что их собственно, задержали. Да и вообще, вся эта история – "масштабная афера", в которой виновата "третья страна".

Столь обширное и обтекаемое заявление сделал 7 августа посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, пишут в ТАСС .

Напомним, в этот же день Путин позвонил Лукашенко и предложил "договориться" относительно вагнеровцев

Основные тезисы соображений посла РФ в Минске по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера"

Версия об организации этой провокации недругами России и Беларуси из третьей страны – обоснованная и убедительная (чем именно она обоснована – господин посол не пояснил).

Эти недруги стремятся поссорить Минск и Москву накануне выборов белорусского президента (что это за недруги, с какой стороны расположена "третья страна" и зачем ей ссорить страны – дипломат не уточнил).

Более того, посол уверен в том, что проверка следственного комитета России подтвердит " заказной характер масштабной аферы ". А доказательства непричастности России к " провокационному спектаклю ", мол, скоро найдут.

Мезенцев также рассказал, что консулы РФ в Беларуси посетили 6 и 7 августа задержанных россиян. И те, мол, совсем не понимают, почему же их задержали (они уже раньше "объяснили", что мечтали только об одном – посмотреть на шпили собора Айя-София в Стамбуле) .

Так сетуя, дипломат заметил: было бы "справедливо и обосновано в этой ситуации быстро освободить россиян и позволить им вернуться домой" (Украина не против, если сначала боевиков отправят в Киев – у прокуроров есть к ним вопросы об участии в боях на Донбассе против ВСУ).