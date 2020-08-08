Посол Росії в Білорусі взявся коментувати затримання вагнерівців: мовляв, було б непогано звільнити затриманих в Білорусі громадян Росії. Адже вони, бідненькі, геть не розуміють, за що їх власне, затримали. Та й взагалі, вся ця історія – "масштабна афера", у якій винна "третя країна".

Таку розлогу та обтічну заяву зробив 7 серпня посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев, пишуть у ТАСС.

Нагадаємо, цього ж дня Путін зателефонував Лукашенку і запропонував "домовитися" щодо вагнерівців

Основні тези міркувань посла РФ у Мінську щодо затримання бойовиків ПВК "Вагнера"

Версія про організацію цієї провокації недругами Росії та Білорусі з третьої країни – обґрунтована й переконлива (чим саме обґрунтована – пан посол не пояснив).

– обґрунтована й переконлива (чим саме обґрунтована – пан посол не пояснив). Ці недруги прагнуть посварити Мінськ та Москву напередодні виборів білоруського президента (що це за недруги, з якого боку розташована "третя країна" та нащо їй сварити країни – дипломат не зазначив).

напередодні виборів білоруського президента (що це за недруги, з якого боку розташована "третя країна" та нащо їй сварити країни – дипломат не зазначив). Ба більше, посол впевнений в тому, що перевірка слідчого комітету Росії підтвердить "замовний характер масштабної афери". А докази непричетності Росії до "провокаційного спектаклю", мовляв, невдовзі знайдуть.

Мезенцев також розповів, що консули РФ у Білорусі відвідали 6 та 7 серпня затриманих росіян. І ті, мовляв, геть не розуміють, чому ж саме їх затримали (вони вже раніше "пояснили", що мріяли лише про одне – подивитися на шпилі собору Айя-Софія у Стамбулі).

Так бідкаючись, дипломат зауважив: було б "справедливо та обґрунтовано в цій ситуації швидко звільнити росіян і дозволити їм повернутися додому" (Україна не проти, якщо спершу бойовиків відправлять до Києва – у прокурорів є до них запитання щодо участі у боях на Донбасі проти ЗСУ).

29 липня в Білорусі затримали понад три десятки іноземних громадян, які виявилися бойовиками ПВК "Вагнера". Усі новини на 24 каналі про цей міжнародний скандал читайте за посиланням.