Во Львове патруль вызвал для задержания велосипедистки спецподразделение ТОР

В среду, 15 мая, во Львове велопатруль остановил за нарушение правил дорожного движения велосипедистку, которая двигалась по тротуару. Женщина отказалась показывать документы, поэтому патрульные вызвали спецподразделение тактико-оперативного реагирования.

ТОРовцы, силой задержав женщину на улице Владимира Великого, доставили ее в отдел полиции. Сейчас руководство патрульной полиции Львовщины расследует правомерность таких действий.

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Что известно об инциденте

Львовская ассоциация велосипедистов сообщила, что велопатрульные остановили женщину за нарушение ПДД – она двигалась по тротуару. В то же время в ассоциации отметили, что велодорожка заканчивается возле перекрестка с улицы Княгини Ольги, и на месте задержания ее уже нет.

На видео также видно, что велосипедистка отказалась показывать документы по требованию полицейских. После словесного конфликта патруль вызвал на подмогу спецподразделение ТОР, который приехал на место инцидента в полном снаряжении и с автоматами.

Полицейские повалили женщину на тротуар, надели наручники и затолкали в полицейский микроавтобус.

Во Львове задержали велосипедистку: смотрите видео

Женщину доставили в участок, а оттуда – забрали в больницу

За женщину во время задержания пытались вступиться прохожие. Впрочем они получили предупреждение об ответственности за препятствование действиям полиции.

Известно о применении спецсредств и физической силы к велосипедистке. Ее затолкали в бус и отвезли во Франковский райотдел, откуда женщину забрала карета скорой помощи,

– рассказали в ассоциации.

Очевидцы сообщили, что в травмпункте у задержанной женщины диагностировали множественные ушибы, в частности, ушибы и растяжения связок плечевого сустава, подкожные гематомы обоих предплечий и тому подобное.

В полиции проверяют законность действий полицейских

После огласки ситуации и распространения видео в соцсетях, на инцидент полиция отреагировала полиция отреагировала на инцидент.

Сейчас по факту происшествия, для проверки законности действий полицейских, начато служебное расследование,

– говорится в сообщении.

Ассоциация велосипедистов добавила, что в целом к этому инциденту причастны по меньшей мере семь полицейских.

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